Barça : comment Luis Enrique veut renverser le PSG avec un changement tactique

Depuis sa cuisante défaite face au Paris Saint-Germain (0-4) en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a changé de système tactique. Les Blaugrana évoluent dans un 3-5-2 qui semble être perfectionné en vue de la manche retour.

Luis Enrique croit à la remontada contre le PSG

Face au Paris Saint-Germain (0-4), le 4-3-3 du FC Barcelone avec plusieurs cadres loin de leur meilleur niveau a montré ses limites. Si les Parisiens ont fait ce qu'il faut tactiquement et dans l'engagement pour décrocher ce brillant succès, Luis Enrique a su en tirer les conséquences pour revoir son système en vue de la manche retour.

Lors des deux derniers matchs contre le Sporting Gijon (6-1) et le Celta Vigo (5-0), le Barça a évolué dans un 3-5-2. Et si ces adversaires sont d'un calibre bien inférieur au PSG, alors que de tels résultats qualifieraient les Blaugrana, c'est surtout le jeu déployé par la formation catalane qui impressionne à nouveau.

Un milieu renforcé pour répondre au PSG

Cette saison, les Barcelonais avaient tendance à ronronner. Si Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar parvenaient tout de même à débloquer la situation, cela n'a pas suffi face à une équipe parisienne beaucoup plus présente dans le pressing et les duels. Et depuis deux matchs, le Barça a justement retrouvé son mordant avec notamment un milieu de terrain plus dense.

En passant à cinq dans l'entrejeu, Luis Enrique estime que ce système permet «d'améliorer la circulation du ballon et nous donne plus de possibilités pour trouver des passes entre les lignes. Cela fait aussi reculer les lignes de l'adversaire» . Les Barcelonais comptent bien mettre à mal les milieux de terrain parisiens qui les avaient fait tant souffrir au match aller.

Le problème des couloirs corrigé

La défense passe donc de quatre à trois éléments. Plutôt décevant offensivement cette saison avec des débordements moins fréquents, Jordi Alba prend place dans l'axe. Conséquence, Sergi Roberto quitte un poste de latéral droit où il n'était pas très à l'aise, lui le milieu de terrain de formation. Il retrouve un rôle dans l'entrejeu avec Gerard Piqué et Ivan Rakitic, et peut compter sur Rafinha à ses côtés pour mieux verrouiller le couloir droit qu'un Lionel Messi, pas vraiment adepte du repli défensif.

A la place de Sergi Roberto, on pourrait retrouver Andrés Iniesta si sa condition physique lui permet de débuter alors qu'il n'a commencé qu'un match comme titulaire depuis la manche aller et n'a disputé que 23 minutes ce week-end. «Vingt-cinq minutes, c'est suffisant pour qu'il réalise une grande performance face au PSG», a assuré son entraîneur. Rakitic retrouve lui son meilleur niveau et a pour mission de faire le lien entre Busquets et Messi.

Messi plus présent

Justement, Messi se retrouve désormais un peu plus dans un rôle d'électron libre entre son milieu de terrain et Suarez. Avec 6 buts et 3 passes décisives lors des quatre derniers matchs, l'Argentin semble d'ailleurs en très grande forme et se plaît dans cette position, où il peut fixer plus régulièrement ses défenseurs. «Ces derniers matchs, on a trouvé plus facilement Messi et nous avons plus de variations dans notre jeu» , a expliqué Enrique.

Libéré des tâches défensives dans un couloir, Messi décroche, touche plus le ballon et se retrouve face au jeu pour servir ses coéquipiers, alors que Neymar peut profiter des décrochages de l'Argentin pour repiquer dans l'axe et soutenir Suarez dans la surface. Des couloirs mieux protégés, un milieu densifié et un Messi mis dans les meilleures dispositions... Le PSG est prévenu avant de se déplacer au Camp Nou mercredi (20h45).

Le onze possible du Barça face au PSG : Ter Stegen - Piqué, Umtiti, Alba - Rafinha, Sergi Roberto (ou Iniesta), Busquets, Rakitic, Neymar - Messi, Suarez.

Pensez-vous le Barça capable de renverser le PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...