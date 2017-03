Ce Monaco a l'étoffe d'un champion - Débrief et NOTES des joueurs (ASM 4-0 Nantes)

Sur un nuage, Monaco a corrigé Nantes (4-0) ce dimanche en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Pourtant bousculés pendant 40 minutes, les Asémistes ont accéléré avant la pause pour écarter des Canaris qui n'ont pas démérité. Du coup, les hommes de la Principauté reprennent seuls la tête du championnat, envoyant un signal sérieux à Paris et Nice.

Après les succès poussifs du Paris Saint-Germain et de Nice, respectivement face à Nancy (1-0) et Dijon (1-0), les yeux étaient tournés vers Louis II pour suivre le résultat de Monaco. Si Nantes n'est pas venu en victime expiatoire, les Canaris ont été déplumés comme de nombreuses équipes auparavant, chutant lourdement sur le Rocher (4-0) ce dimanche soir, lors de la 28e journée de Ligue 1.

Une large victoire pour les protégés de Leonardo Jardim, seuls leaders du championnat avec trois unités d'avance sur leurs deux concurrents.

Mbappé met le turbo d'entrée

Portés par un Bernardo Silva inspiré, les Asémistes trouvaient la faille sur leur première occasion, Mbappé trompant Dupé d'une reprise acrobatique sur un mauvais renvoi de la défense (1-0, 4e). Maîtres des débats jusqu'ici, les joueurs de la Principauté avaient de plus en plus de mal à se rapprocher du but de Dupé, la faute à des Nantais très joueurs et pas du tout impressionnés, à l'image d'un Nakoulma remuant.

Nantes pousse… mais craque avant la pause

Preuve du manque de sérénité des Monégasques, ces derniers étaient contraints d'évoluer en contre afin de déstabiliser un bloc adverse difficile à bouger. S'ils ne se montraient pas vraiment dangereux en dehors d'un coup franc de Lima, les Canaris remportaient la plupart des duels dans l'entrejeu et poursuivaient leur travail de harcèlement qui portait ses fruits. Malheureusement pour eux, le très opportuniste Germain, qui rôdait sur un tir manqué de Glik, crucifiait Dupé après un magnifique enchaînement (2-0, 44e) alors que Mbappé inscrivait lui un doublé de la tête sur un service en or de Silva (3-0, 45e+1). Quel réalisme !

Leçon de gestion de l'ASM

Au retour des vestiaires, l'ASM enfonçait un peu plus le clou sur un penalty de Fabinho (4-0, 59e). A la ramasse, Nantes tentait de limiter la casse mais n'était pas loin d'encaisser un cinquième but sur une frappe croisée de Mbappé repoussée par Dupé. Perdus, les protégés de Sergio Conceiçao poussaient pour sauver l'honneur mais face à une telle machine, intraitable, même les miettes ne suffisaient pas.

Et pourtant, les Nantais ont essayé suite aux entrées d'Iloki et Bammou mais rien n'y faisait : Monaco, proche d'infliger une manita sur une frappe de Cardona, était trop fort. S'il en fallait un autre, les Rouge et Blanc ont envoyé un nouveau signal très sérieux à la concurrence. Pour les empêcher d'aller au bout de leur rêve, il va probablement falloir réaliser un sans-faute d'ici la fin de la saison !

La note du match : 6,5/10

Un match assez plaisant à suivre. Avec Monaco, on a l'habitude depuis le début de la saison, mais Nantes n'a pas démérité en offrant une farouche opposition lors du premier acte avant la déferlante monégasque. Une seconde période bien plus déséquilibrée mais on a apprécié les beaux gestes techniques de Mbappé et Bernardo Silva.

Les buts :

- Sur une percée magnifique de Bernardo Silva côté droit, qui voit son tir contré par Diego Carlos, le ballon est mal dégagé par Lima. A l'affût, Mbappé reprend le bout de cuir d'une reprise de volée acrobatique qui ne laisse aucune chance à Dupé (1-0, 4e).

- Suite à un corner mal dégagé, le ballon revient sur Glik qui manque complètement sa reprise de volée. A l'affût, Germain réalise un contrôle parfait avant d'enchaîner avec une frappe à bout portant qui ne laisse aucune chance à Dupé (2-0, 44e).

- A droite, Bernardo Silva réalise un festival et adresse un centre exceptionnel pour Mbappé, qui, dans la surface, croise parfaitement sa tête, imparable (3-0, 45e+1).

- Sur le côté gauche, Mendy sert Lemar qui se fait faucher par Djidji dans la surface. L'intraitable Fabinho transforme parfaitement son penalty en tirant à ras de terre sur la gauche de Dupé (4-0, 59e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Kylian Mbappe Lottin (8,5/10)

Le jeune attaquant est inarrêtable ! Quatre minutes, c'est le temps qu'il lui a fallu pour faire craquer les Nantais sur une belle inspiration. Moins bien par la suite, il ressort de sa boîte juste avant la pause pour doubler la mise de la tête. En seconde période, il aurait pu inscrire un triplé mais a manqué d'efficacité. Qu'importe, ses dribbles déroutants ont ravi ses supporters, qui l'ont acclamé à sa sortie. Remplacé à la 68e minute par Joao Moutinho (non noté).

MONACO :

Danijel Subasic (6) : une partie assez tranquille pour le gardien croate, qui n'a finalement pas eu de travail à effectuer. Quelques interventions en seconde période mais rien de bien dangereux.

Djibril Sidibé (6) : offensif en début de partie, l'international tricolore a peu à peu reculé, la faute à des Canaris joueurs. Il a globalement été en retrait par rapport à ce qu'il nous réserve habituellement mais s'est néanmoins montré solide.

Kamil Glik (7) : encore un match solide pour le Polonais, qui a fait preuve de roublardise et de vice sur de nombreuses actions en donnant des petits coups vicieux dans les chevilles nantaises. Il est à l'origine du deuxième but en remettant involontairement le ballon sur Germain sur une frappe manquée.

Jemerson (6,5) : le Brésilien a réalisé une grosse première période en montrant une attitude de patron dans les duels. Un second acte tout aussi réussi puisqu'il a parfaitement éteint ses adversaires.

Benjamin Mendy (6,5) : un match dans la droite lignée de ce qu'il nous propose depuis de nombreuses semaines. Disponible, généreux, le latéral gauche a été bon même s'il n'a pas délivré de passe décisive ce soir.

Bernardo Silva (8,5) : le Portugais continue, semaine après semaine, à montrer qu'il est actuellement un des meilleurs joueurs du championnat, si ce n'est le meilleur. Impliqué sur le premier but après un magnifique sprint, il offre un véritable caviar pour Mbappé pour le troisième but. Des dribbles à profusion, des décalages trouvés dans n'importe quelle position, le Lusitanien a été énorme ! Remplace à la 78e minute par Nabil Dirar (non noté).

Fabinho (6) : efficace à la récupération, le Brésilien a été étonnement moyen dans ses transmissions. Il inscrit néanmoins un but sur penalty, son 12e en 12 tentatives, pour alourdir l'addition ce soir.

Tiémoué Bakayoko (6,5) : pour le milieu de terrain, le football est si simple : récupérer le ballon et le transmettre à ses attaquants. Chose qu'il a parfaitement réussi à faire ce soir, une fois de plus.

Thomas Lemar (6,5) : le moins en vue des éléments offensifs monégasques, qui a tout même apporté son talent pour semer la zizanie dans la défense nantaise. Pour preuve, le penalty obtenu transformé par Fabinho.

Kylian Mbappe Lottin (8,5) : lire commentaire ci-dessus.

Valère Germain (7) : un vrai match de capitaine pour l'ancien Niçois. Appliqué, fin, l'attaquant a été parfait dans son rôle de leader, inscrivant le deuxième but qui a définitivement coupé les ailes aux Canaris. Il n'était pas loin du doublé sur une tête à bout portant au retour des vestiaires. Remplacé à la 85e minute par Irvin Cardona (non noté).

NANTES :

Maxime Dupé (4) : préféré à Riou, l'habituel numéro 2 a vécu un calvaire. Malgré deux beaux arrêts devant Mbappé et Cardona en seconde période, le Nantais repart de Monaco avec 4 buts dans les valises.

Léo Dubois (4,5) : le latéral droit n'a jamais hésité à déborder dans son couloir pour apporter le soutien à ses attaquants. Malheureusement, la physionomie du match a fait que cela n'a duré qu'une période puisque lors du second acte, il a été contraint de défendre. L'action du penalty vient d'ailleurs de son côté...

Koffi Djidji (5) : le défenseur central s'est distingué avant la pause avec un retour monstrueux dans les pieds de Mbappé. Il y avait 0-1 à ce moment-là. Par la suite, il a coulé face au talent monégasque, concédant même un penalty. Et dire que le Canari a réalisé plusieurs interventions décisives lors du second acte.

Diego (4) : excellent à la récupération, le défenseur central n'a pas réussi à contenir la fougue de Mbappé, qui s'est amusé face à lui. Un match rageant.

Lima (3) : le Brésilien est très mal entré dans la partie puisque c'est lui qui offre malheureusement le but rapide à Mbappé. S'il a tenté de se rattraper, il a pris d'énormes courants d'air de la part de Bernardo Silva tout au long de la rencontre.

Adrien Thomasson (4) : une partie moyenne de l'ancien joueur d'Evian, en dessous ce soir par rapport à l'ensemble de ses partenaires dans l'engagement. Remplacé à la 46e minute par Amine Harit (4), qui n'a rien pu faire ce soir.

Valentin Rongier (4,5) : il est le Nantais qui a touché le plus de ballons. Mais savoir quoi en faire face à une telle équipe, là est tout le problème que n'a pas su résoudre le milieu de terrain, plutôt bon à la récupération mais assez imprécis dans son jeu.

Guillaume Gillet (5) : le Belge a livré une copie moyenne. Il ne pouvait pas faire le poids face à ses homologues monégasques et n'a pas été ridicule en récupérant 17 ballons au total.

Prejuce Nakoulma (5,5) : première titularisation pour le Burkinabè depuis son arrivée. Très actif, il a posé énormément de soucis aux défenseurs monégasques, parfois en difficulté à cause de sa vivacité. Moins en vue après la pause, il s'est néanmoins beaucoup débattu. Face à des équipes moins rôdées, le demi-finaliste de la CAN risque de faire très mal !

Emiliano Sala (4,5) : l'homme en forme du secteur offensif nantais a énormément donné. Sauf que face à un tel adversaire, il faut faire bien plus pour espérer se mettre quelque chose sous la dent. Remplacé à la 62e minute par Jules Iloki (non noté).

Felipe Pardo (3) : plutôt remuant, le Colombien a perdu le ballon sur le troisième but signé Mbappé. Une action dont il n'a jamais réussi à se remettre... Remplacé à la 62e minute par Yacine Bammou (non noté).

