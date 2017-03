Top Déclarations : Lama tire à vue, Dassier et Diouf flinguent l'OM, l'hommage de Guardiola, la vengeance de Fernandez... Romain Lantheaume - Top Declarations, Mise en ligne: le 04/03/2017 à 09h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Au menu du Top Déclarations cette semaine, Lama sort la sulfateuse, le Clasico fait beaucoup parler et Dassier et Diouf taclent la direction de l'OM, Guardiola encense un Luis Enrique sur le départ, Luis Fernandez se paie les supporters marseillais… Découvrez les phrases choc de la semaine. Bernard Lama a vidé son sac cette semaine ! Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Bernard Lama, gardien champion du monde 1998 - «Barthez, c'est un bon soldat ! Il est blanc, pas très intelligent, il ne fait pas trop d'histoires, il a été le chouchou à une époque mais aujourd'hui, on ne l'appelle pas pour parler de football. (…) Luis Fernandez, c'est quelqu'un qui n'a pas compris où il était. C'était trop haut pour lui. Intellectuellement, il y avait un décalage. (...) Dans la gestion humaine, il était à côté de la plaque» (So Foot, le 28/02/2017) Condamné à vivre dans l'ombre de son concurrent Fabien Barthez, avec qui il assurait bien s'entendre, «le Chat» ne tiendrait-il pas un discours alimenté par la jalousie ? 2. Jean-Claude Dassier, ancien président de l'OM, après le 1-5 face au PSG - «Il ne fallait pas faire les malins. Les dirigeants auraient dû la jouer plus modeste. (...) Il ne faut pas que les Olympiens se voient plus beaux qu'ils ne le sont. (…) C'est long ! Les choses ne se font pas en claquant des doigts. Ce n'est pas la peine de la ramener et de dire : "C'est nous, on arrive". On n'est pas aux Etats-Unis» (Le Parisien, le 27/02/2017) La prochaine fois, le propriétaire américain Frank McCourt et ses collaborateurs se montreront plus prudents dans leurs propos avant le Clasico... 3. Pape Diouf, ancien président de l'OM - «Je plains les supporters, parce qu'on leur a fait croire, par précipitation ou défaut d'analyse, que leur équipe est de nouveau revenue au niveau du PSG. Ce n'est pas vrai. Je plains aussi les joueurs. Ils n'ont pas le niveau requis et on leur fait croire qu'ils peuvent disputer le leadership à Paris. Je plains même McCourt, pour ne pas avoir eu le sens de discernement requis en achetant un objet désossé, quelque chose qui n'a ni queue, ni tête» (La chaîne L'Equipe, le 28/02/2017) Comme d'habitude à chaque fois que le Franco-Sénégalais commente l'actualité de l'OM, ça pique ! Et indirectement, l'ancien président Vincent Labrune en prend encore pour son grade ! 4. Pep Guardiola, sur le départ annoncé de Luis Enrique au Barça - «En tant que fan, je suis très triste. Au vu de sa personnalité et de son caractère, nous perdons l'entraîneur parfait. (…) Luis Enrique est un champion, son équipe joue mieux que personne, ce sont les meilleurs du monde» (Conférence de presse, le 1/03/2017) Sur cette saison, on peut ne pas partager l'avis du coach de Manchester City. En tout cas, on constate que le Catalan emploie toujours le «nous» en parlant de son club de coeur, le FC Barcelone. 5. Luis Fernandez - «En direct de l'asile, j'ai pris un immense plaisir devant ce OM-PSG. Au moins, vous avez fait mieux que le Barça, vous en avez mis un...» (Twitter, le 26/02/2017) La vengeance est un plat qui se mange froid, Fernandez l'a bien compris. 14 ans après une banderole des supporters phocéens indiquant que sa place est à l'asile, l'ancien coach du PSG a pris un malin plaisir à appuyer là où ça fait mal à la suite du naufrage de l'OM (1-5) lors du Clasico. 6. Zlatan Ibrahimovic – «Voilà pourquoi je suis venu. Je suis venu pour gagner, et je gagne... Partout où je vais, je gagne. C'est ce que je prévoyais encore ici, et c'est ce qui est en train de se passer» (Zone mixte, le 26/02/2017) Auteur d'un doublé, le Suédois a offert la League Cup à Manchester United. Le pire, c'est qu'on ne peut même pas lui reprocher ce discours égocentrique étant donné ses excellentes performances ! 7. Olivier Dall'Oglio, entraîneur de Dijon, au sujet des sanctions de la LFP pour propos déplacés à l'encontre des arbitres – «Dans les barèmes on s'y perd un petit peu, on ne comprend pas tout. On a remarqué un truc, c'est que si vous le dites en français, vous payez cher, mais en italien c'est moins cher. En anglais aussi ça passe très bien, mais en français ça ne passe pas. Il y a peut-être des techniques à apprendre là-dessus, je vais essayer de voir avec un professeur d'italien si on peut essayer pour mes joueurs» (Conférence de presse, le 25/02/2017) Le technicien bourguignon pourra finalement économiser le prix de quelques leçons puisque son attaquant Loïs Diony a, comme l'Italien de Nice Mario Balotelli, écopé d'un match de suspension ferme (plus un avec sursis) pour ses propos déplacés envers l'arbitre. 8. Christophe Dugarry - «Il n'y a que des déclarations positives de Deschamps ou de Le Graët autour de Benzema et, à l'arrivée, tu ne le sélectionnes jamais. (…) A un moment ou un autre, j'ai l'impression que Deschamps entretient un flou, ça m'agace. (…) Ça fait un an et demi qu'il n'est pas sélectionné, qu'il n'est pas sélectionnable, même si on nous explique que oui. Enfin, vu son niveau, s'il était sélectionnable, il serait sélectionné» (RMC, le 1/03/2017) Effectivement, il serait bon de connaître le mot de la fin dans ce dossier qui parasite l'actualité des Bleus depuis octobre 2015. 9. Kylian Mbappé, en hommage à la légende du football français, Raymond Kopa, décédé vendredi à 85 ans – «Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Reposez en paix Mr Kopa» (Twitter, le 3/03/2017) Le grand espoir du football français a rendu hommage au premier grand joueur de l'histoire tricolore tout en citant l'écrivain Jean d'Ormesson. Magnifique ! 10. Rudi Garcia, sur le coup-franc concédé face à Monaco (3-4 ap) – «Là, franchement, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête de faire un mur. C'était la Mer Morte sur ce coup-là. Si c'est pour faire un mur et puis se tourner, sauter et laisser passer le ballon au milieu… (…) On a des joueurs qui manquent de culture tactique, qui manquent de réflexion» (Conférence de presse, le 1/03/2017) Bon, Garcia s'est un peu mélangé les pinceaux puisque c'est la mer Rouge que Moïse a écartée, mais Florian Thauvin et Rolando, qui se sont évaporés sur le coup-franc de João Moutinho, auront compris l'idée. C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





