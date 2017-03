Raymond Kopa, le football français a perdu l'un de ses monuments...

A l'âge de 85 ans, Raymond Kopa est décédé ce vendredi 3 mars 2017. Auteur d'une carrière incroyable, l'ex-attaquant restera comme l'un des plus grands talents de l'histoire du football tricolore.

Raymond Kopa aura marqué son époque.

Avant Michel Platini, avant Zinédine Zidane, il y a eu Raymond Kopa. Dans la légende du football, la France a pu compter sur de nombreux talents pour écrire son histoire et Kopa était sans aucun doute l'un des plus grands. Malheureusement, ce vendredi 3 mars 2017, l'ex-attaquant est décédé à l'âge de 85 ans.

Kopa, une légende en club...

En France grâce à l'immigration de sa famille polonaise venue pour travailler dans les mines du Nord de l'Hexagone, Raymond Kopaszewski effectuera ses débuts au sein de sa ville natale, Noeux-les-Mines, avant d'être repéré par Angers. Après deux saisons complètes avec le SCO, l'attaquant connaît véritablement son envol en rejoignant Reims pour 5 ans.

Grande équipe européenne à l'époque, le SDR remporte deux titres en championnat de France (1952, 1955) mais échoue en finale de la Coupe d'Europe face au Real Madrid (3-4, 1956). Essentiel dans le jeu des Champenois et désormais indiscutable en équipe de France, Kopa se fait remarquer sur la scène européenne et devient même surnommé de «Napoléon du football» par le journaliste anglais Desmond Hackett du Daily Express pour son style aérien. Et logiquement, le Tricolore rejoint pour 520 000 francs le plus grand club d'Europe, le Real Madrid en 1956.

En Espagne, il va tout simplement participer à l'une des plus belles pages de l'histoire des Merengue. Vainqueur du championnat d'Espagne à deux reprises (1957, 1958), il devient surtout le premier français à remporter la Coupe d'Europe en 1957... Une performance répétée ensuite en 1958 et 1959 où il sera notamment associé à des légendes comme Di Stefano, Gento ou encore Puskas. Auteur de 48 buts en 158 rencontres en 3 ans avec le Real, Kopa terminera ensuite sa carrière à Reims.

... mais aussi en équipe de France !

Avec 45 sélections, l'élément offensif a été l'un des joueurs marquants de l'équipe de France. Buteur à 18 reprises, il a été présent lors de la Coupe du Monde 1954 et 1958. Après une élimination précoce en 1954, les Bleus connaîtront une magnifique aventure en 1958 en terminant à la 3e place après une élimination en demi-finale contre le Brésil (2-5) de Pelé.

Mais individuellement, Kopa aura éclaboussé cette compétition de son talent en offrant de nombreux caviars à Just Fontaine. Logiquement nommé meilleur joueur de ce Mondial, il sera également le premier Français à remporter le Ballon d'Or la même année. C'est tout simplement une véritable légende qui vient de tirer sa révérence...

