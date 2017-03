Arsenal : son transfert avorté au Barça, son humiliation avec Mourinho... Les croustillantes révélations d'Özil

Indispensable du côté d'Arsenal, Mesut Özil s'apprête à publier son autobiographie dans les prochains jours. L'occasion pour le génial milieu offensif allemand de révéler quelques anecdotes sur sa carrière. Entre autres, un transfert vers le FC Barcelone qui n'a jamais abouti mais également un énorme clash avec José Mourinho au Real Madrid.

Özil aurait pu rejoindre le FC Barcelone en 2010.

Un génie agaçant. Voilà comment on pourrait définir Mesut Özil (28 ans). Technicien extraordinaire, sublime maestro, le milieu offensif d'Arsenal impressionne par son talent mais énerve par son irrégularité.

Révélation de la Coupe du monde 2010 avec l'équipe d'Allemagne, le natif de Gelsenkirchen aurait pu connaître une carrière différente à l'issue de la compétition en Afrique du Sud. Et pour cause, l'ex-élément du Werder Brême aurait pu signer... au FC Barcelone.

Guardiola a zappé Özil

Car avant de s'engager en faveur du Real Madrid, c'est be et bien au Camp Nou que le champion du monde 2014 aurait pu exploser. «Avant de me rendre à Barcelone, j'étais convaincu que c'était mon prochain club, j'étais parti pour rejoindre Barcelone. Il n'y avait aucune équipe au monde qui jouait un football plus beau» , a confié le Gunner dans son autobiographie, «Die Magie des Spiels» , à paraître le 16 mars.

Sauf que l'entraîneur de l'époque, Pep Guardiola, n'a pas fait le nécessaire pour le convaincre. «Guardiola n'a pas assisté aux pourparlers et il ne m'a pas appelé les jours suivants» , a poursuivi le Londonien. «Il ne m'a même pas envoyé un SMS .Il ne m'a pas montré qu'il voulait me recruter. Mon intérêt pour un transfert à Barcelone a alors rapidement diminué» , a assuré l'Allemand. Tout le contraire d'un certain José Mourinho, qui a lui fait des pieds et des mains pour l'attirer chez les Merengue.

Özil détruit par Mourinho

L'ancien joueur de la Maison Blanche en a profité pour raconter un clash énorme avec le Portugais à la mi-temps d'une rencontre. Et l'actuel coach de Manchester United n'avait pas pris de gants pour l'humilier devant tout le vestiaire. «Tu crois que donner deux bonnes passes c'est suffisant» , lance le Lusitanien. «Tu crois que t'es tellement fort qu'avec 50% de bonnes passes ça suffit ? (...) Je veux que tu joues comme tu sais le faire. Que tu te comportes comme un homme qui veut le ballon» , avait continué le Special One.

Et Mourinho poursuit : «Tu sais à quoi tu ressembles au duel ? Non ? Alors je te montre.» Özil raconte alors la scène : «Et là, il se met sur la pointe des pieds, les bras collés au corps en serrant les lèvres et en faisant des petits sauts dans le vestiaire. Là, je lui ai jeté mon maillot au sol et je lui ai dit : 'Si tu es si génial, joue à ma place. Tu as mon maillot, mets-le et bonne chance'.»

Le tacticien prendra son joueur au mot en l'envoyant à la douche : «Tu abandonnes ? Tu es un lâche. Tu veux quoi ? Prendre une douche chaude et te laver les cheveux ? Tu veux rester seul ? Ou tu veux montrer à tes partenaires et aux supporters ce que tu peux faire ? T'es une pleureuse, va à la douche, on n'a pas besoin de toi» , a terminé un Mourinho en furie. Des révélations croustillantes qui en appellent d'autres !

