Real : comment les Merengue obligent Heerenveen à faire jouer Ødegaard

Prêté cette saison à Heerenveen par le Real Madrid, le jeune Martin Ødegaard ne réalise pas de brillants débuts aux Pays-Bas. Pourtant, son club continue de l'aligner malgré des prestations peu séduisantes. La raison ? Une clause incluse par le Real oblige presque la formation néerlandaise à aligner le Norvégien.

Ødegaard est prêté par le Real à Heerenveen

Transféré en 2015 de Strømsgodset au Real Madrid, Martin Ødegaard est arrivé en Espagne avec l'étiquette de futur très grand du football mondial. Courtisé à l'époque par tous les plus grands clubs européens, celui qui a fait ses débuts professionnels à l'âge de 15 ans et 118 jours n'a pour le moment pas encore brillé depuis qu'il a quitté sa Norvège natale.

Ødegaard cherche du temps de jeu

Il faut dire que s'imposer dans un effectif comme celui du Real Madrid n'est pas chose facile pour un jeune joueur qui a fêté ses 18 ans en décembre. Apparu à seulement deux reprises avec l'équipe première de la Casa Blanca, Ødegaard a passé la majorité de son temps à jouer avec le Castilla, l'équipe réserve madrilène. Cet hiver, le Norvégien a donc décidé de quitter le Real pour rejoindre Heerenveen en prêt afin d'accumuler plus de temps de jeu et poursuivre sa formation.

Pour le moment, l'expérience n'est pas une franche réussite. Avec aucun but marqué et une seule passe décisive en huit matchs disputés, Ødegaard peine à convaincre. Surtout que son apport dans le jeu reste très insuffisant. Pourtant, son entraîneur continue de l'aligner puisqu'il a disputé toutes les rencontres, cinq fois comme titulaire et trois comme remplaçant. La raison ? Heerenveen est presque obligé de le faire jouer.

40 000 € pour chaque match non disputé

Le média espagnol El Confidencial révèle que le Real Madrid a inclus une clause spéciale dans son prêt : le club néerlandais est obligé de verser 40 000 euros aux Merengue à chaque match auquel le joueur ne participe pas. Une somme importante pour l'actuel 6e d'Eredivisie. On comprend alors pourquoi son entraîneur l'a notamment fait entrer en jeu pour seulement 1 minute contre La Haye (2-0) et 6 minutes face à Twente (1-0).

Cette information offre peut-être une nouvelle vision sur le retrait de Rennes cet hiver après avoir tenté de recruter Ødegaard. En effet, on imagine mal les Rouge et Noir prendre un tel risque si le Real avait également imposé ces conditions au club breton. En tout cas, on peut être certain qu' Ødegaard foulera les pelouses régulièrement d'ici la fin de la saison.

Que pensez-vous de cette clause imposée par le Real ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...