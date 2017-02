Journal des Transferts : Lille tient Bielsa, grandes manoeuvres à Lyon, l'OM s'active en défense, Augustin veut partir du PSG... Romain Lantheaume - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 25/02/2017 à 11h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Lille officialise Bielsa, l'OL annonce des «ventes significatives» à venir, l'OM suit des pistes intéressantes en défense, Augustin veut filer au Borussia Dortmund, Rooney n'ira pas en Chine… Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Bielsa sera l'entraîneur de Lille la saison prochaine. Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1. La folie Bielsa s'empare de Lille Après des mois de spéculation, la rumeur Marcelo Bielsa à Lille s'est bien concrétisée ! Dimanche, le LOSC a annoncé sur son site officiel que l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille a «paraphé un accord portant sur une collaboration de deux ans et qui prendra effet le 1er juillet prochain.» Nommé la semaine dernière et auteur d'une première victorieuse à Caen en Ligue 1 (1-0), Franck Passi fera donc place nette à El Loco, dont il a été l'adjoint à l'OM, au terme de la saison avec, espère-t-il, le maintien en poche. Si les Dogues frappent un grand coup, ne prennent-ils pas un risque en recrutant plusieurs mois à l'avance un entraîneur habitué aux revirements ? Absolument pas d'après le propriétaire du club nordiste, Gérard Lopez, proche de l'Argentin. «Je connais Marcelo depuis un moment et s'il a claqué des portes ou qu'il n'est pas allé à des endroits, c'est qu'il avait des raisons bien spécifiques» , a rétorqué le dirigeant auprès de l'AFP. Preuve de son implication, Bielsa a déjà assisté à plusieurs rencontres des équipes de jeunes et il a été consulté systématiquement lors du mercato d'hiver. 2. L'OL va vendre ses cadres L'été prochain risque de se révéler agité du côté de l'Olympique Lyonnais ! A l'occasion d'une conférence de presse téléphonique, le président rhodanien, Jean-Michel Aulas, a en effet annoncé mercredi des départs d'envergure à venir. «Je pense qu'il y aura des ventes très significatives avant le 30 juin. (...) On a 170 M€ de plus-value potentielle et il y aura bien un moment où le stock devra s'écouler, comme on a pu le faire avec Samuel Umtiti ou Karim Benzema.» Le milieu de terrain Corentin Tolisso et l'attaquant Alexandre Lacazette pourraient notamment faire leurs bagages en cas d'offre appropriée. Le dirigeant lyonnais a indiqué attendre au moins 45 M€ pour son buteur. Ce contexte fait dire au milieu de terrain Jordan Ferri que l'actuel 4e de Ligue 1 va devoir faire face à la «fin d'un cycle.» Que les supporters lyonnais se rassurent cependant : ces ventes serviront au recrutement de joueurs de «grande qualité», a promis Aulas. «On avait annoncé qu'on ferait une ou deux opérations spectaculaires, on en a fait une avec Memphis. (...) On aura sûrement l'occasion, dans le futur, d'avoir chaque année ou chaque semestre un grand joueur de plus dans l'effectif. C'est la stratégie. C'est à dire valoriser le centre de formation et avoir un nouveau joueur par mercato, des joueurs de grande qualité», a conclu le boss de l'OL. 3. L'OM cible deux anciens de Ligue 1 Après un mercato d'hiver copieux, l'Olympique de Marseille va encore animer le marché des transferts l'été prochain. Si un attaquant d'envergure est recherché, le chantier concerne aussi la charnière centrale. Le Français Adil Rami (FC Séville) a encore fermé la porte au club phocéen cette semaine, mais un autre défenseur central de Liga bien connu en Ligue 1 semble en revanche se rapprocher de la Canebière : Aymen Abdennour. D'après la presse espagnole, le directeur sportif de l'OM, Andoni Zubizarreta, travaille activement sur ce dossier et le défenseur central du FC Valence pourrait se montrer réceptif. Egalement en quête d'un gardien plus renommé que Yohann Pelé, l'actuel 6e de Ligue 1 peut rêver de rapatrier Steve Mandanda. Le portier de Crystal Palace a en effet ouvert la porte à un retour ! «Tout le monde connaît l'attachement que j'ai pour Marseille, tout simplement. S'il y avait discussion, pourquoi pas, vraiment ! (...) Si je dois retourner en France, ce sera à Marseille, et nulle part ailleurs», a lancé le Tricolore sur les ondes de RMC. Vendredi, le propriétaire Frank McCourt a annoncé vouloir privilégier le recrutement de joueurs français, en assurant que l'OM se montrera «très actif» cet été. Un retour de l'ancien Havrais aurait donc du sens ! 4. Augustin OK avec Dortmund Dans une situation délicate au Paris Saint-Germain où il est écarté de l'équipe première depuis la fin du mercato d'hiver, Jean-Kevin Augustin possède déjà une solide piste pour rebondir. Le jeune attaquant vient en effet de se mettre d'accord avec le Borussia Dortmund pour un transfert au terme de la saison, révèle le quotidien L'Equipe ce jeudi ! Sous contrat jusqu'en 2018, l'international Espoirs tricolore a d'ailleurs repoussé une proposition de prolongation de deux ans transmise par son club formateur. Le BvB pourrait faire une offre de 8 millions d'euros pour racheter sa dernière année de contrat. Mais une question demeure, le champion de France en titre est-il vendeur ? Le coach Unai Emery ne semble pas convaincu par son profil et le directeur du football Patrick Kluivert douterait de son aptitude à devenir un jour l'attaquant numéro un du PSG, avance le quotidien sportif. Reste que le club de la capitale envisageait un départ en prêt, refusé cet hiver par l'intéressé, mais pas un transfert sec. Le PSG en ferait même une question d'image... Dortmund va donc devoir se montrer convaincant. 5. Rooney loin de la Chine Annoncé par les tabloïds en passe de rejoindre la Chine, où le mercato ne ferme que le 28 février, Wayne Rooney ne filera pas dans l'Empire du Milieu dans les prochains jours. En effet, malgré son statut de remplaçant à Manchester United, l'attaquant a décidé de rester dans son club actuel au moins jusqu'à la fin de la saison. «En dépit de l'intérêt qui a été montré par d'autres clubs, envers lesquels je suis reconnaissant, je veux mettre fin à la récente spéculation et dire que je reste à Manchester United», a indiqué l'international anglais jeudi dans un communiqué. D'après la presse anglaise, les Red Devils avaient pourtant accepté de laisser filer Rooney, dont l'agent a été vu en Chine, tandis que le Guangzhou Evergrande et Beijing Guoan étaient prêts à lui offrir 880 000 euros par semaine. Des émoluments qui auraient fait du Britannique le joueur le mieux payé du monde ! Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 25 février 2017 à 12h00. C'est officiel : - Leicester a licencié l'entraîneur Claudio Ranieri qui avait conduit les Foxes au titre la saison passée.

- Schalke 04 a levé l'option d'achat du milieu de terrain Nabil Bentaleb prêté par Tottenham.

- L'ailier Adam Lallana a prolongé à Liverpool jusqu'en 2020. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Les négociations pour la prolongation de l'attaquant Edinson Cavani au PSG n'avancent plus.

- Le milieu offensif du PSG, Javier Pastore, discuterait avec le Milan AC.

- La Juve et l'Inter ont renoncé au milieu de terrain Marco Verratti, déclaré intransférable par le PSG.

- Le latéral droit du PSG Serge Aurier est en contact avec le FC Barcelone et le Milan AC.

- Le latéral gauche du FC Valence José Gaya plaît au PSG qui suit aussi Ricardo Rodriguez (Wolfsbourg).

- Ancien directeur sportif du PSG, Leonardo a ouvert la porte à un retour.

- Le milieu de terrain de Monaco, Tiémoué Bakayoko, a déclaré sa flamme au PSG. - Cet hiver, l'OM a tenté d'attirer le latéral gauche de Villarreal, Adrian Marin Gomez.

- Désireux de recruter l'attaquant Simone Zaza (Valence), l'OM a recalé Lys Mousset (Bournemouth) cet hiver.

- Lyon n'a pas souhaité recruter le défenseur central de Crystal Palace, Mamadou Sakho, cet hiver.

- L'attaquant de l'OL, Alexandre Lacazette, plaît à l'Atletico Madrid.

- L'ailier de l'AS Monaco, Bernardo Silva, affole l'Europe. Outre Manchester United, Chelsea, le FC Barcelone, le Real Madrid et le PSG seraient également sur les rangs.

- Estimé à 60 M€ par sa direction, l'attaquant de Monaco, Kylian Mbappé a séduit le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Arsenal, Tottenham, le FC Barcelone et le Real Madrid.

- Manchester City a coché le nom du latéral gauche de l'ASM, Benjamin Mendy.

- Le milieu de terrain de Monaco, Fabinho, se verrait bien en Premier League. - Prêté avec option d'achat par le Dynamo Kiev, le milieu offensif Younès Belhanda aimerait rester à Nice.

Lille s'intéresse au milieu de terrain du Sporting Portugal, William Carvalho.

- West Ham pourrait proposer 12 M€ à Saint-Etienne pour le latéral droit Kévin Malcuit.

- Prêté à l'ASSE par Aston Villa sans option d'achat, le milieu de terrain Jordan Veretout s'est montré flou sur son avenir.

- Libre en juin, le gardien de Rennes Benoît Costil plaît à la Fiorentina, au Celtic Glasgow et à Nice.

- En fin de contrat en juin, le gardien de Bordeaux, Cédric Carrasso, attend toujours une offre de prolongation.

- Le milieu offensif de Bordeaux, Malcom, a effectué un appel du pied au FC Séville. À l'étranger : - Pour remplacer éventuellement l'entraîneur Luis Enrique la saison prochaine, le FC Barcelone serait entré en contact avec Laurent Blanc. Les noms de Jorge Sampaoli (FC Séville), Ernesto Valverde (Athletic Bilbao) et Thomas Tuchel (Borussia Dortmund) circulent aussi.

- L'entraîneur de Manchester United, José Mourinho, a contacté l'ailier du FC Barcelone, Neymar, dans l'espoir de l'attirer.

- Prêté par Manchester City, le milieu offensif Samir Nasri serait prêt à réduire son salaire de moitié pour rester au FC Séville.

- Le latéral droit de la Juventus Turin, Daniel Alves, aurait tenté de rentrer au Barça cet hiver.

- D'après l'ancienne gloire Hristo Stoichkov, Lionel Messi a déjà prolongé avec le Barça.

- Lié jusqu'en 2019, le milieu de terrain Ivan Rakitic devrait rempiler pour deux ans avec Barcelone.

- Le Barça aurait ciblé le latéral droit du Deportivo La Corogne, Juanfran Moreno, comme joker médical et suivrait toujours Héctor Bellerín (Arsenal) mais aussi Kyle Walker (Tottenham) à ce poste pour l'été prochain.

- Le Real Madrid aurait fait de l'ailier de Chelsea, Eden Hazard, sa priorité.

- Courtisé par Chelsea, Manchester City et le FC Barcelone, le milieu de terrain du Real Madrid, Isco, prendra une décision en fin de saison.

- Manchester United lorgne toujours le milieu de terrain du Real, Toni Kroos. - L'attaquant Sergio Agüero a écarté tout départ de Manchester City l'été prochain.

- En difficulté à Tottenham, le milieu de terrain Moussa Sissoko pourrait se relancer au Milan AC.

- L'attaquant de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, pourrait partir en cas de non-qualification en Ligue des Champions.

- Le clan du défenseur central de Manchester City, Nicolas Otamendi, a ouvert la porte au Real Madrid.

- Le défenseur central de la Juve, Leonardo Bonucci, plaît à Manchester United, Manchester City et Chelsea.

- Le défenseur central d'Arsenal, Laurent Koscielny, ne souhaite pas revenir en Ligue 1.

- L'ailier d'Arsenal Alexander Oxlade-Chamberlain plaît à Everton et Manchester City.

- Notamment courtisé par le Real Madrid, l'attaquant français du Celtic Glasgow, Moussa Dembélé, a fermé la porte à un départ l'été prochain.

- L'ailier du Hebei China Fortune, Ezequiel Lavezzi, a dragué son ancien club, Naples.

- L'Atletico Madrid ne lâche pas le milieu de terrain d'Anderlecht, Youri Tielemans.

- Guus Hiddink, Nigel Pearson, Alan Pardew et Gary Rowett sont cités pour succéder à Ranieri sur le banc de Leicester. Roberto Mancini aurait refusé.

- Le coach de l'Atletico Madrid, Diego Simeone serait dans le viseur de la Juve. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





