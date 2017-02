Arsenal : le problème des Gunners, Wenger, son avenir... Koscielny se confie

Dans un entretien accordé à RMC, Laurent Koscielny a évoqué les difficultés d'Arsenal face aux grosses écuries. L'occasion pour le défenseur central de défendre son coach Arsène Wenger qu'il espère revoir à ses côtés la saison prochaine.

Laurent Koscielny est déçu de l'état d'esprit des Gunners.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Arsenal. Comme tous les ans depuis 2004, les Gunners, relégués à 10 points du leader Chelsea, vont sûrement laisser filer le titre de champion d'Angleterre.

Et comme lors des 6 dernières saisons, le club londonien ne dépassera sans doute pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Opposé au Bayern Munich, le pensionnaire de l'Emirates Stadium s'est lourdement incliné au match aller (5-1) en Allemagne le 15 février dernier.

Le problème mental des Gunners

De quoi provoquer les critiques des supporters dont certains tiennent le manager Arsène Wenger pour responsable. Mais pour Laurent Koscielny (31 ans), le problème vient plutôt des joueurs et de leur état d'esprit. «On a des résultats en dents de scie. C'est un problème de mental, a expliqué le défenseur central à RMC. On a les qualités techniques et physiques. Il faut faire les efforts sur un match entier.»

«Contre les grosses écuries, il faut plus que du talent. Il faut plus d'engagement, aider son partenaire à défendre. Il faut trouver d'autres ressources, a-t-il ajouté. Sur certains matchs, il nous a manqué de la niaque, de l'envie dans les duels. On est dans une situation compliquée, il faut rester soudés. Il faut qu'on ait la haine de perdre.» Du coup, l'ancien Lorientais aimerait que Wenger prolonge son contrat qui expire en juin prochain.

Koscielny veut rester avec Wenger

«Ça fait sept ans que je suis sous ses ordres, c'est quelqu'un que je respecte énormément, a confié Koscielny. C'est lui qui m'a donné cette chance de venir ici. Il m'a fait grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. Je lui dois beaucoup pour ma carrière.» Mais peu importe la décision du technicien français, l'international tricolore ne quittera pas Arsenal l'été prochain, et encore moins pour un club de Ligue 1.

«Je n'ai pas eu de contact avec un club français et même si j'en avais eu un, j'aurais coupé court très rapidement car je ne me vois pas revenir en France pour le moment, a assuré le natif de Tulle. Je suis content de ma vie sur et en dehors du terrain. Si ma famille et moi sommes heureux ici, c'est le plus important.» Sous contrat jusqu'en 2020 depuis sa prolongation le mois dernier, Koscielny sera donc un des hommes clés de Wenger, ou du nouveau projet des Gunners la saison prochaine.

