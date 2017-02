Du rêve au cauchemar... - Débrief et NOTES des joueurs (City 5-3 Monaco)

Pourtant devant au tableau d'affichage en seconde période, l'AS Monaco a craqué en fin de rencontre et s'incline sur la pelouse de Manchester City (5-3) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Le retour sera compliqué pour l'ASM qui a pourtant offert un superbe visage avant de craquer physiquement.

Les Monégasques ont craqué face à City

Dans un match épique, l'AS Monaco pourra avoir des regrets. Après avoir mené 2-3 sur la pelouse de Manchester City dans ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions, les Monégasques ont craqué en seconde période en encaissant trois buts en moins d'un quart d'heure pour s'incliner 5-3.

Monaco surpris...

Les Monégasques démarraient bien avec un pressing gênant considérablement les Citizens et quelques opportunités. Mbappé et Falcao faisaient passer un frisson dans la défense mancunienne puis Mendy alertait Caballero d'une frappe. Malgré cette bonne entame, les hommes de Josep Guardiola se montraient plus menaçants au fil des minutes et mettaient la pression sur le but monégasque après le premier quart d'heure. Et l'ASM finissait par craquer sur un but de Sterling après un joli numéro de Sané (1-0, 26e).

...puis renverse les Citizens !

Mais le club de la Principauté n'avait pas le temps de tergiverser puisque les joueurs de Leonardo Jardim réagissaient rapidement avec l'égalisation de Falcao d'une belle tête plongeante (1-1, 32e). Les Monégasques et leurs supporters exultaient ! Derrière, Agüero s'écroulait dans la surface monégasque et un coup de sifflet retentissait pour... une simulation. Ouf ! Et l'ASM prenait même l'avantage à cinq minutes de la pause grâce à Mbappé (1-2, 40e) !

Le penalty manqué de Falcao

Au retour des vestiaires, Monaco revenait avec les mêmes intentions et obtenait un penalty après un tacle d'Otamendi sur Falcao, après quelques secondes d'hésitation de l'arbitre. Mais la tentative, trop molle, du Colombien était stoppée par Caballero ! Un raté regrettable puisque Agüero profitait ensuite d'une faute de main de Subasic pour égaliser (2-2, 57e) ! Les Monégasques allaient-ils être plombés par la tournure des évènements ?

Un match fou !

Eh bien non ! Car sur un contre quelques minutes plus tard, Falcao s'en allait inscrire un doublé pour redonner l'avantage à Monaco d'un joli lob (2-3, 61e). Quelle capacité de réaction et quel match fou ! Alors que l'ASM avait encore des opportunités en contres, c'est City qui répondait finalement à son adversaire sur une volée d'Agüero (3-3, 71e). A la peine physiquement, les Monégasques étaient ensuite dépassés, et les Citizens repassaient même en tête sur un corner repris par Stones (4-3, 77e) ! Derrière, Sané creusait même l'écart malgré une position de hors-jeu (5-3, 82e)... Malgré trois buts à l'extérieur, Monaco devra s'imposer avec deux buts d'écart à Louis II.

La note du match : 9,5/10

Quel super match ! On n'a pas eu le temps de s'ennuyer dans cette partie entre deux équipes offensives qui sont entrées sur la pelouse avec l'envie de marquer le plus de buts possible. Résultat, un match ouvert et très rythmé avec un scénario totalement fou. Monaco a répondu plusieurs fois à Manchester City, montrant une incroyable capacité de réaction, puis les Citizens ont renversé une situation qui semblait compliquée en seconde période avant d'assommer leur adversaire. Un match qui restera dans les mémoires.

Les buts :

- Sané se débarasse de Sidibé et B. Silva sur le côté gauche et rentre dans l'axe avant de s'appuyer sur D. Silva qui lui remet dans la surface. L'Allemand centre à ras de terre pour Sterling qui se jette devant Mendy pour marquer au second poteau (1-0, 26e).

- Suite à un mauvais dégagement de Caballero, Fabinho récupère le ballon et sert B. Silva. Le Portugais temporise et ressert son partenaire sur le côté droit. Le Brésilien centre devant le but pour Falcao qui reprend d'une belle tête plongeante (1-1, 32e).

- Sur un coup franc lointain joué rapidement par Sidibé, Mbappé prend de vitesse Otamendi et s'en va battre Caballero d'une frappe puissante du droit (1-2, 40e).

- Sur un ballon récupéré dans son camp, Sterling est servi dans la profondeur et prend Lemar de vitesse avant de lancer Agüero dans la surface. L'Argentin décoche un tir du droit à ras de terre et Subasic se troue en manquant son arrêt (2-2, 57e).

- Lemar amorce un contre et lance Falcao en direction de la surface mancunienne. Le Colombien résiste à Stone et pénètre dans la surface pour tromper Caballero d'un magnifique lob (2-3, 61e).

- Sur un corner de David Silva, Agüero profite de la passivité de Sidibé pour marquer d'une volée du droit (3-3, 71e).

- De Bruyne tire un corner au premier poteau détourné de la tête par Touré. Stones se jette au second poteau pour marquer à bout portant (4-3, 77e).

- Lancé par David Silva, Agüero se présente face à Subasic et centre pour Sané qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide au second poteau (5-3, 82e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Sergio Agüero (9/10)

L'attaquant argentin de Manchester City a fait très mal à Monaco ce soir. Il égalise à deux reprises en seconde période pour relancer les Citizens, puis il délivre une passe décisive à Sané sur le cinquième but mancunien. Dans le jeu, il a été intelligent dans ses appels et précieux dans ses décrochages. Remplacé à la 87e par Fernando (non noté).

MANCHESTER CITY :

Wilfredo Caballero (5) : après plusieurs relances fébriles, il se fait punir sur son dégagement raté qui amène l'égalisation de Falcao. Mais il se rattrape en stoppant le penalty de Falcao en seconde période et avec un nouvel arrêt face au Colombien en fin de match.

Bacary Sagna (4) : il a bien démarré dans son couloir droit en contenant Lemar. Mais le Français est en retard sur le premier but de Falcao et il a eu plus de mal face aux montées de Mendy en seconde période, avant d'être replacé dans le couloir opposé après l'entrée de Zabaleta.

Nicolás Otamendi (3) : soirée à oublier pour l'Argentin... Un placement hasardeux, un penalty provoqué et il laisse filer Mbappé sur le but du jeune Monégasque.

John Stones (4) : l'Anglais a certes marqué un but important, mais tout n'a pas été parfait défensivement. Humilié par Falcao, il n'a pas toujours été bien placé sur les offensives monégasques. Finalement plus brillant dans la surface adverse...

Fernandinho (5,5) : placé au poste de latéral gauche, il a réalisé un match sérieux, passant en position de milieu axial sur les phases offensives. En revanche, c'était plus compliqué pour lui lorsque les Monégasques arrivaient lancés à pleine vitesse. Remplacé à la 62e par Pablo Zabaleta (non noté).

Yaya Touré (6) : défensivement, l'Ivoirien a eu du mal lorsque les Monégasques accéléraient le jeu, notamment sur les contres. Mais il reste précieux en phase de possession avec sa faculté à orienter le jeu et sa justesse technique. Il dévie le ballon sur le but de Stones.

Leroy Sané (8) : un très bon match de la part de l'Allemand. Il n'a cessé de provoquer ballon au pied et de multiplier les appels. Il réalise un joli numéro avant d'offrir une passe décisive à Agüero et il marque en fin de rencontre sur un service de l'Argentin.

Kevin De Bruyne (6) : le Belge a été un peu moins en réussite que ses partenaires offensifs. Il partait souvent de plus bas et il a réalisé quelques bonnes percées, mais il a manqué de précision dans la dernière passe.

David Silva (8) : le meneur de jeu espagnol a régalé ce soir. Souvent placé entre les lignes, il a fait des misères aux Monégasques par sa qualité technique et sa justesse dans les transmissions. Passeur décisif sur le deuxième but d'Agüero et impliqué dans le cinquième but des siens.

Raheem Sterling (7,5) : il a fait parler sa vitesse pour prendre le dessus sur ses adversaires à plusieurs reprises. Un très bon match avec un but et une passe décisive à la clé. Remplacé à la 90e par Jesus Navas (non noté).

Sergio Agüero (9) : lire le commentaire ci-dessus.

MONACO :

Danijel Subasic (3) : le gardien monégasque repensera encore longtemps à sa faute de main sur le premier but d'Agüero. Alors qu'il n'avait pas eu beaucoup d'arrêts à faire, son erreur coûte cher.... Un bon arrêt en fin de rencontre mais cela ne fera pas oublier sa bourde.

Djibril Sidibé (3) : l'international français a vécu un match difficile. Plusieurs fois dépassé face à la technique de Sané, notamment sur l'ouverture du score mancunienne, il a souffert défensivement. Offensivement, il n'a pas hésité à se projeter, même sans doute trop, car il a laissé des boulevards dans son dos en seconde période. Passif sur le deuxième but d'Agüero et dépassé en fin de match.

Kamil Glik (3,5) : on a connu le Polonais plus impérial puisqu'il a eu du mal face à la vitesse de ses adversaires. Néanmoins, il a réalisé plusieurs bonnes interventions en première période et il est tout proche de marquer de la tête. Dans le second acte, il a craqué comme tous ses partenaires en défense. Il sera suspendu au retour après un carton jaune reçu en début de match.

Andrea Raggi (4) : l'Italien de 32 ans a souffert lorsque les Citizens accéléraient le jeu. Mais il s'est servi de sa bonne lecture du jeu pour couper les trajectoires et il s'est battu comme un guerrier dans sa surface pour repousser de nombreux ballons chauds, avec notamment un sauvetage devant sa ligne. En difficulté en seconde période, il est pris de vitesse sur le premier but d'Agüero.

Benjamin Mendy (4) : refroidi par les velléités offensives adverses en début de match, il est un peu moins monté après le premier quart d'heure, mais il avait eu le temps de réaliser une frappe repoussée par Caballero. Du mieux ensuite offensivement avec des bons centres et notamment celui qui amène le penalty pour Falcao. Mais il ne s'est pas assez replacé en fin de rencontre quand son équipe prenait l'eau.

Bernardo Silva (7) : le milieu offensif portugais n'a pas trouvé le chemin des filets ce soir mais il a régalé techniquement. Après un festival entre trois Citizens avec un petit pont sur Touré, il lance parfaitement Falcao sur une belle action. Il était presque impossible de lui prendre le ballon ce soir. Remplacé à la 85e par Joao Moutinho (non noté).

Fabinho (6) : le Brésilien a démarré assez timidement son match. Battu dans l'entrejeu, il est notamment trop passif sur l'ouverture du score de City. Il s'est bien repris derrière avec une plus grosse présence à la récupération et un centre parfait sur le premier but de Falcao.

Tiémoué Bakayoko (5) : l'ancien Rennais a vécu une soirée compliquée. En retard sur l'ouverture du score mancunienne, il repousse le danger après une sortie ratée de Subasic sur un centre, mais il a souffert physiquement en seconde période, dépassé sur les accélérations mancuniennes. Remplacé à la 88e par Nabil Dirar (non noté).

Thomas Lemar (5,5) : très juste techniquement, l'ancien Caennais est d'abord tombé sur un Sagna solide défensivement. Mais ses accélérations et ses prises de balle ont fait des différences et il lance parfaitement Falcao sur le second but du Colombien. En revanche, il se fait déposer par Sterling sur le premier but d'Agüero.

Falcao (8) : le buteur colombien a relancé Monaco en première période en égalisant rapidement d'une belle tête plongeante. En jambe ce soir, El Tigre a été très propre dans le jeu et il s'offre une belle occasion avant la pause sur une frappe qui ne trouve malheureusement pas le cadre. En seconde période, il se rattrape en marquant après avoir manqué son penalty, en humiliant Stones au passage.

Kylian Mbappe Lottin (8) : quel match du jeune attaquant monégasque ! Sans complexe, comme à chacune de ses apparitions, il a fait mal aux défenseurs mancuniens avec un slalom dans la surface en première période, une feinte de frappe pour coucher Otamendi, et son premier but en Ligue des Champions pour donner l'avantage à l'ASM avant la pause. Remplacé à la 79e par Valère Germain (non noté).

MANCHESTER CITY 5-3 MONACO (mi-tps: 1-2) - LIGUE des CHAMPIONS - 1/8e de finale

Stade : Etihad Stadium - Arbitre : Antonio Mateu



Buts : R. Sterling (26e) S. Agüero (58e) S. Agüero (71e) J. Stones (77e) L. Sané (82e) pour MANCHESTER CITY - Falcao (32e) K. Mbappe Lottin (40e) Falcao (61e) pour MONACO

Avertissements : S. Agüero (35e) , Fernandinho (40e) , N. Otamendi (49e) , P. Zabaleta (73e) , pour MANCHESTER CITY - K. Glik (8e) , D. Sidibé (25e) , T. Bakayoko (55e) , Falcao (67e) , Bernardo Silva (76e) , Fabinho (81e) , pour MONACO



MANCHESTER CITY : W. Caballero - B. Sagna , N. Otamendi , J. Stones , Fernandinho (P. Zabaleta, 62e) - Y. Touré - L. Sané , K. De Bruyne , David Silva , R. Sterling (Jesús Navas, 89e) - S. Agüero (Fernando, 87e)



MONACO : D. Subasic - D. Sidibé , K. Glik , A. Raggi , B. Mendy - Bernardo Silva (João Moutinho, 85e) , Fabinho , T. Bakayoko (N. Dirar, 88e) , T. Lemar - Falcao , K. Mbappe Lottin (V. Germain, 79e)



