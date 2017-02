Lille : Bielsa va bien revenir en L1 ! (officiel) Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 19/02/2017 à 12h52 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Comme pressenti ces derniers jours, Lille a officialisé ce dimanche l'arrivée de l'entraîneur Marcelo Bielsa sur le banc à partir de la saison prochaine. D'ici là, son ancien adjoint à l'Olympique de Marseille, Franck Passi, est chargé d'assurer le maintien. Bielsa sera l'entraîneur du LOSC à partir du 1er juillet ! El Loco de retour en Ligue 1 ! Parti avec fracas de l'Olympique de Marseille à l'été 2015, Marcelo Bielsa sera le futur entraîneur de Lille la saison prochaine. Après des mois de rumeurs, surtout au cours de la dernière semaine, le LOSC a enfin officialisé l'information ce dimanche. «Le club lillois et l'entraîneur argentin ont paraphé un accord portant sur une collaboration de deux ans et qui prendra effet le 1er juillet prochain», précisent les Dogues. Proche du nouveau propriétaire du club, Gérard Lopez, le Sud-Américain discute depuis des mois de cette arrivée. Bielsa déjà au boulot ! Malgré les multiples démentis des dirigeants, le technicien de 61 ans avait bien rencontré le directeur général du LOSC, Marc Ingla, et le conseiller sportif, Luis Campos, mercredi dans un hôtel de la capitale en présence de son adjoint historique, Diego Reyes, au cours d'une réunion secrète révélée par Téléfoot. Selon la même source, El Loco avait été consulté au sujet de chacune des 7 recrues arrivées cet hiver. «Internationalement reconnu pour sa capacité à former et à intégrer les jeunes talents», comme le rappelle le LOSC, Bielsa a déjà assisté au match des jeunes pousses nordistes en Coupe Gambardella vendredi puis à celui de la CFA samedi. Preuve que le technicien s'est déjà mis au boulot. Ambitieuse, la nouvelle direction des Dogues frappe un grand coup avec cette arrivée comme l'a souligné, Ingla. Passi juste de passage… «Marcelo Bielsa est sans aucun doute l'un des entraîneurs les plus respectés et influents au monde et être parvenu à l'attirer au LOSC est une immense satisfaction, une preuve également si besoin des ambitions de notre club», s'est satisfait le dirigeant sur le site du LOSC. «Nous avons toujours pensé que Marcelo était la meilleure personne, autant pour sa philosophie du football que pour son expérience, sa rigueur et son professionnalisme, pour bâtir avec nous le projet et les victoires futures du LOSC. Nous avons su lui apporter toutes les réponses pour qu'il choisisse de nous rejoindre.» Nommé mardi jusqu'à la fin de la saison en remplacement de Patrick Collot, Franck Passi aura donc pour seul objectif de préparer le terrain et d'assurer le maintien avant l'intronisation de Bielsa, dont il a été l'adjoint à l'OM. Pour sa première, le natif de Bergerac a permis au LOSC de stopper sa spirale négative de trois défaites consécutives en s'imposant à Caen (1-0) samedi à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Provisoirement 14es, les Dogues vont devoir poursuivre dans cette voie avant l'arrivée de l'artillerie lourde ! Bielsa futur entraîneur du LOSC ! Que pensez-vous du retour de Bielsa en Ligue 1 ? D'après vous, va-t-il permettre à Lille de jouer les premiers rôles ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





