Journal des Transferts : Diarra quitte enfin l'OM, Passi prépare Lille pour Bielsa, Lemar très courtisé... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 18/02/2017 à 12h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Diarra quitte enfin l'OM, Passi prépare Lille pour Bielsa, Lemar très courtisé, Nice vise Ruffier et Lopez a prolongé à Marseille... Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Lassana Diarra a quitté l'Olympique de Marseille. Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1. Diarra quitte enfin l'OM ! Coup de tonnerre à Marseille mardi ! L'Olympique de Marseille a officialisé dans un communiqué une rupture de contrat avec son milieu défensif Lassana Diarra, annoncé depuis plusieurs mois sur le départ. Arrivé à l'été 2015 dans la cité phocéenne, l'international français pourrait rejoindre la Chine dans les jours à venir ou alors attendre le prochain mercato d'été afin de trouver une formation européenne ambitieuse. Pour l'OM, c'est le dénouement d'un feuilleton qui devenait gênant par rapport au groupe entraîné par Rudi Garcia. 2. Passi débarque à Lille, en attendant Bielsa ? En raison des récents mauvais résultats de Lille, les dirigeants nordistes ont décidé de nommer Franck Passi sur le banc du LOSC à la place de Patrick Collot. L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille a été nommé pour 4 mois et aura la mission de maintenir le club en Ligue 1. Si aucune annonce n'a été réalisée à ce sujet, la nomination de Passi jusqu'au terme de l'exercice en cours semble préparer l'arrivée de Marcelo Bielsa à Lille. Les deux hommes ont conservé de bonnes relations depuis le passage de l'Argentin à l'OM et Passi pourrait donc faciliter la transition avec El Loco en restant ensuite dans son staff. 3. Lemar a tapé dans l'oeil de City ! Auteur d'une belle saison avec l'AS Monaco, Thomas Lemar a tapé dans l'oeil de plusieurs cadors européens. Outre les intérêts déjà connus de Chelsea, de l'Atletico Madrid ou encore du Bayern Munich, l'ailier se retrouve également dans le viseur de Manchester City selon le quotidien L'Equipe. L'international français plairait notamment à l'entraîneur des Skyblues Pep Guardiola, qui aura l'occasion de l'observer directement les 21 février et 15 mars prochains lors du 8e de finale de la Ligue des Champions qui opposera les deux clubs. Sous contrat jusqu'en 2020, l'ancien Caennais pourrait être cédé l'été prochain en échange de 30 à 35 millions d'euros. Même si le dossier se trouve actuellement au point mort, les dirigeants du club princier ne désespèrent pas de prolonger le Tricolore afin d'augmenter encore le montant d'un éventuel transfert. 4. Ruffier, la priorité de Nice... L'OGC Nice désire mettre la main sur un grand gardien pour la saison prochaine. Le club azuréen compte notamment convaincre le portier stéphanois Stéphane Ruffier de rejoindre ses rangs. La chaîne beIN Sports affirmait récemment que le gardien de l'ASSE avait déjà été approché par le Gym. Une information confirmée par le média But Football Club. Ruffier pense avoir fait le tour de la question dans le Forez et pourrait se laisser tenter par ce nouveau défi si l'OGCN parvient à décrocher sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions, une compétition que le dernier rempart des Verts, malgré son talent, n'a encore jamais disputée. 5. Lopez a prolongé à Marseille Confirmée jeudi par l'entraîneur Rudi Garcia, la prolongation du contrat du milieu offensif Maxime Lopez à l'Olympique de Marseille est désormais officielle. Comme prévu, le jeune talent a signé un nouveau bail jusqu'en juin 2021 avec le club phocéen. «La prolongation de Maxime Lopez est un symbole fort pour nous tous. En tant qu'enfant du pays et même si la route est encore longue, il est un jeune joueur de talent très apprécié des fans, à qui nous souhaitons donner sa chance pour devenir progressivement un homme de base de notre projet sportif», a commenté le président olympien Jacques-Henri Eyraud. Une juste récompense pour Lopez, titulaire indiscutable sous les ordres de Garcia. Une bonne chose de faite à l'heure où Lopez commençait à attirer l'attention des cadors européens. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 18 février 2017 à 12h00. C'est officiel : - Le milieu de terrain Bryan Passi a signé son premier contrat professionnel à Montpellier. - Sans contrat, le défenseur central Martin Caceres a signé en faveur de Southampton.

- Libre depuis la fin de son aventure à l'AS Monaco, le défenseur central Ricardo Carvalho s'est engagé pour une année avec le Shanghai SIPG. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti a réaffirmé son attachement au club de la capitale.

- Le FC Barcelone suivrait avec attention le latéral gauche du Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa.

- L'ailier du Paris Saint-Germain Lucas a affiché son envie de continuer son aventure avec le champion de France en titre.

- L'attaquant de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann n'a pas fermé la porte à une arrivée à l'Olympique de Marseille dans un avenir lointain.

- Le milieu de l'Olympique de Marseille André-Franck Zambo Anguissa intéresserait le Milan AC, la Juventus Turin et l'AS Roma.

- Le milieu de terrain de la Juventus Turin Mario Lemina serait surveillé par l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille.

- L'ailier de Bournemouth Max-Alain Gradel a été recalé par l'Olympique de Marseille cet hiver.

- L'Olympique de Marseille n'a toujours pas discuté de l'avenir du milieu William Vainqueur avec l'AS Roma.

- Tottenham et Arsenal seraient d'ores et déjà intéressés par l'ailier de l'AS Monaco Kylian Mbappé.

- En fin de contrat en juin prochain, l'ailier de l'Olympique Lyonnais Rachid Ghezzal plaît au FC Séville.

- L'Olympique Lyonnais serait intéressé par le défenseur central du FC Valence Aymen Abdennour.

- Prêté à Guingamp, le latéral gauche de Benfica Marçal se verrait bien au Paris Saint-Germain.

- L'AS Saint-Etienne a refusé une offre de 10 millions d'euros pour son latéral droit Kevin Malcuit.

- Bordeaux aimerait conserver le latéral droit prêté par le Paris Saint-Germain Youssouf Sabaly.

- L'avant-centre de Bordeaux Gaëtan Laborde devrait prochainement prolonger son contrat.

- Le gardien de Toulouse Alban Lafont intéresserait la Lazio Rome. À l'étranger : - Le FC Barcelone aimerait rapidement boucler la prolongation de l'attaquant Lionel Messi afin d'anticiper une éventuelle élimination en Ligue des Champions.

- Si le FC Barcelone souhaite conserver Luis Enrique, l'entraîneur pourrait arrêter les frais à la fin de la saison. Pour le remplacer, le nom du coach d'Everton Ronald Koeman a été évoqué.

- Manchester City serait prêt à débourser plus de 100 millions d'euros pour le milieu de Tottenham Dele Alli.

- Le coach de Chelsea Antonio Conte aimerait récupérer le milieu de la Juventus Turin Claudio Marchisio.

- Longtemps annoncé en Chine, l'attaquant de Chelsea Diego Costa pourrait finalement prolonger son contrat jusqu'en juin 2022.

- En fin de contrat en juin prochain, l'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger prendra une décision concernant son avenir en fin de saison.

- Tottenham surveillerait la situation de l'ailier de Manchester United Anthony Martial.

- Manchester United aurait coché le nom du milieu d'Everton Ross Barkley.

- L'attaquant de la Juventus Turin Paulo Dybala va prolonger selon les dirigeants turinois.

- Le président de Naples Aurelio De Laurentiis rêve de recruter le buteur de Manchester United Zlatan Ibrahimovic.

- Le latéral gauche de Naples Faouzi Ghoulam serait courtisé par le Bayern Munich et Chelsea.

- Schalke 04 serait prêt à lever l'option d'achat, fixée à 20 millions d'euros, du prêt du milieu de Tottenham Nabil Bentaleb.

- L'ailier Lukas Podolski pourrait quitter Galatasaray pour le Vissel Kobe l'été prochain.

- Willy Sagnol pourrait devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe du Ghana. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS