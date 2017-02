Un cauchemar nommé Ibrahimovic - Débrief et NOTES des joueurs (MUFC 3-0 ASSE)

Malgré un match plein de courage, Saint-Etienne s'est lourdement incliné face à Manchester United (0-3) ce jeudi soir, lors du 16e de finale aller de la Ligue Europa. Un triplé de l'inévitable Zlatan Ibrahimovic a mis les Red Devils sur la voie royale avant la manche retour en France dans six jours.

Ibrahimovic s'est régalé contre Saint-Etienne.

Les supporters de Saint-Etienne pensaient en avoir fini avec lui. Raté ! En marchant pendant 90 minutes, Zlatan Ibrahimovic, auteur d'un triplé, a gâché la belle soirée des Verts en offrant un succès confortable à Manchester United (3-0) ce jeudi soir, lors du 16e de finale aller de la Ligue Europa.

S'ils n'ont pas démérité, les partenaires de Florentin Pogba devront mettre le feu au Chaudron mercredi prochain pour espérer réaliser un exploit retentissant face aux Red Devils.

La chance avec Ibrahimovic

Bien en place, les Verts bousculaient des Mancuniens peu sereins dans les premières minutes. Mais Ibrahimovic, habitué à martyriser la défense stéphanoise lors de son passage en France, trompait Ruffier sur un coup franc dévié par son mur (1-0, 15e). Quelle réussite pour le Suédois ! Le gardien français se rattrapait quelques minutes plus tard en gagnant un duel très chaud avec Mata, qui avait le ballon du KO.

Le beau visage des Verts

Poussés par des supporters survoltés, les protégés de Christophe Galtier se montraient dangereux sur des contres rapides, au grand dam d'un José Mourinho très remonté sur le bord de la touche. Saivet, Hamouma et Monnet-Paquet se sont même procuré des belles occasions mais la réussite les fuyait. Rageant pour les Foréziens, bien au-dessus des Red Devils au cours du dernier quart d'heure de la première période.

Transfigurés au retour des vestiaires, les Anglais poussaient très fort sur le but de Ruffier. Assez pour empêcher les Verts, qui accusaient le coup physiquement, de se procurer la moindre occasion. En face, Paul Pogba touchait lui la barre sur une tête à bout portant, donnant des frissons à sa mère présente dans les tribunes d'Old Trafford.

Ibrahimovic sans pitié

Et si Roux manquait son duel avec Romero, Ibrahimovic, transparent jusqu'ici, ne ratait pas la cible après un bon travail de Rashford (2-0, 75e). Impitoyable, l'ancien Parisien réalisait même le triplé sur un penalty qu'il est allé chercher tout seul (3-0, 88e). Du rêve au cauchemar, les Verts n'ont pas su résister à leur bourreau toujours aussi assoiffé.

La note du match : 7/10

Quoi de plus beau que d'assister à un match de l'ASSE, poussée par des supporters extraordinaires, dans la mythique enceinte d'Old Trafford ? Un match très plaisant à suivre entre une formation mancunienne qui a alterné le bon et le moins bon, contre une équipe stéphanoise qui n'a jamais baissé les bras. Et bien sûr, Ibrahimovic, qui a décidé à lui seul du sort de la partie...

Les buts :

- Ibrahimovic obtient un excellent coup franc très généreux à l'entrée de la surface, légèrement sur la gauche. Le Suédois s'en charge et manque sa frappe à ras de terre mais le ballon est dévié par Pajot, situé dans le mur. La trajectoire du ballon surprend Ruffier, qui ne peut rien faire pour le repousser (1-0, 15e).

- Rashford déboule sur le côté gauche et prend toute la défense stéphanoise de vitesse. Son centre est repoussé par Ruffier mais le ballon revient sur Ibrahimovic, tout seul au second poteau, qui le pousse au fond des filets (2-0, 75e).

- Ibrahimovic temporise dans la surface et obtient un penalty généreux suite à une faute de Théophile-Catherine. Le Suédois se fait justice et trompe Ruffier sur sa droite (3-0, 88e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Zlatan Ibrahimovic (8/10)

La bête noire des Verts était bel et bien présente au coup d'envoi de la partie. Et comme souvent, le Suédois n'a pas tardé à dégoûter Ruffier, cette fois-ci sur un coup franc complètement raté et contré par Pajot. Pas du tout rassasié, l'ancien Parisien a remis ça en seconde période, ajoutant deux buts supplémentaires. Alors oui, Ibrahimovic a passé son temps à marcher, à redescendre au milieu, mais sans son triplé ce soir, les Verts seraient probablement repartis avec un meilleur résultat.

MANCHESTER UTD :

Sergio Romero (5) : préféré à De Gea, l'ancien Monégasque s'est montré fébrile en début de match. Il n'a finalement pas eu grand-chose à réaliser puisque les situations chaudes des Verts n'ont pas débouché sur des occasions franches.

Antonio Valencia (6) : l'Equatorien a réalisé une première demi-heure intéressante, n'hésitant pas à monter dans son couloir. Mais comme l'ensemble de ses partenaires, il a clairement baissé le pied avant la pause, souffrant devant la vitesse de Hamouma. Par contre, sa prestation au retour des vestiaires a été bien plus reluisante.

Eric Bailly (7) : après deux premières minutes très brouillonnes, l'Ivoirien a su remonter la pente pour prendre le dessus sur les attaquants stéphanois. Il a été monstrueux dans les duels et a donné l'impression de jouer facile.

Chris Smalling (5,5) : capitaine d'un soir, l'international anglais a une fois de plus montré ses limites. Peu serein dans interventions et ses relances, il a dû compter sur un excellent Bailly pour ne pas perdre le fil.

Daley Blind (5) : le Néerlandais a eu quelques soucis à contenir ses vis-à-vis. Pour le reste, un match quelconque.

Ander Herrera (6) : en difficulté en première période, l'Espagnol a mis le bleu de chauffe après la pause. Sa justesse technique a grandement aidé au bon retour dans la partie des Red Devils.

Marouane Fellaini (3) : aux abonnés absents. Le Belge a traversé le match tel un fantôme et l'a payé cash dès la pause. Remplacé à la 46e minute par Jesse Lingard (5,5), qui a réalisé quelques percées intéressantes.

Paul Pogba (7) : l'international tricolore n'a pas eu à forcer son talent pour prendre le dessus sur la formation au sein de laquelle évolue son frère ainé. Insolent de simplicité, l'ancien Turinois a multiplié les gestes de grande classe avec des transversales à foison de qualité. Il aurait pu marquer suite à sa tête sur la barre et sur un coup franc très dangereux dans le temps additionnel de la seconde période.

Juan Mata (6) : bon match de l'Espagnol, qui s'est régalé sur tout le front de l'attaque sur certaines séquences. Toujours placé entre les lignes, le champion du monde 2010 a fait mal aux défenseurs stéphanois et aurait pu doubler la mise en première période sans un superbe arrêt de Ruffier. Remplacé à la 70e minute par Marcus Rashford (non noté), impliqué sur le deuxième but d'Ibrahimovic après un bon débordement.

Zlatan Ibrahimovic (8) : lire commentaire ci-dessus.

Anthony Martial (6,5) : excellent face à Watford (2-1), le Français a s'est de nouveau montré en jambes ce soir. Ses accélérations fulgurantes ont laissé ses adversaires sur place même si l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Remplacé à la 84e minute par Ashley Young (non noté).

ST ETIENNE :

Stéphane Ruffier (3) : face à son bourreau suédois, le portier stéphanois a encore une fois dû s'incliner. Trois fois. Pour ne pas changer...

Kevin Malcuit (4) : s'il a été intéressant sur quelques montées, le latéral droit a été étrangement absent sur les nombreuses percées de Martial. Un match assez moyen finalement...

Kévin Théophile Catherine (5,5) : parfait pendant 75 minutes, l'ancien Rennais a craqué dans le dernier quart d'heure. Le penalty provoqué sur Ibrahimovic est anecdotique.

Loïc Perrin (5,5) : un constat similaire pour le capitaine stéphanois, qui aura tenu 75 minutes avant de perdre pied.

Florentin Pogba (5) : match forcément spécial pour le Guinéen, qui affrontait son frère Paul. Solide en première période, il s'est permis quelques montées. Il est trop court sur le deuxième but d'Ibrahimovic. Dommage. Remplacé à la 79e minute par Robert Beric (non noté).

Jordan Veretout (5) : le moins en forme des milieux stéphanois. Parfois dépassé par la vitesse de Martial, le joueur prêté par Aston Villa a souffert physiquement en seconde période.

Vincent Pajot (6) : malheureux sur le but sur coup franc d'Ibrahimovic, l'ancien a su retrouver le moral pour livrer une prestation intéressante. Sa sortie coïncide avec le début de la période difficile des Verts. Remplacé à la 71e minute par Ole Selnaes (non noté).

Jorginho Intima (4,5) : pour sa première européenne avec l'ASSE, le Portugais a alterné le bon et le moins bon. Parfois déroutant, il a aussi fait preuve de tendresse sur certaines actions avant de disparaître définitivement en seconde période. Remplacé à la 65e minute par Nolan Roux (non noté).

Henri Saivet (5) : un match moyen. Intéressant dans son repli défensif, il a manqué de justesse sur le plan offensif.

Kevin Monnet-Paquet (5,5) : une belle première période pour l'ex-Merlu, qui a posé de nombreux problèmes à la défense mancunienne grâce à sa vitesse. Moins en vue après la pause.

Romain Hamouma (6) : comme souvent, l'homme fort de l'attaque stéphanoise a livré un bon match. Toujours dangereux sur les phases offensives, l'ex-Caennais a multiplié les percées dangereuses après la pause. S'il a baissé le pied au retour des vestiaires, il n'a pas à rougir de sa prestation.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue Europa sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

MANCHESTER UTD 3-0 ST ETIENNE (mi-tps: 1-0) - LIGUE EUROPA - 1/16e de finale

Stade : Old Trafford - Arbitre : P. Kralovec



Buts : Z. Ibrahimovic (15e) Z. Ibrahimovic (75e) Z. Ibrahimovic (88e, pen.) pour MANCHESTER UTD

Avertissements : A. Martial (47e) , Ander Herrera (58e) , J. Lingard (67e) , P. Pogba (71e) , pour MANCHESTER UTD - V. Pajot (64e) , pour ST ETIENNE



MANCHESTER UTD : S. Romero - A. Valencia , E. Bailly , C. Smalling , D. Blind - Ander Herrera , M. Fellaini (J. Lingard, 46e) , P. Pogba - Mata (M. Rashford, 70e) , Z. Ibrahimovic , A. Martial (A. Young, 85e)



ST ETIENNE : S. Ruffier - K. Malcuit , K. Théophile Catherine , L. Perrin , F. Pogba (R. Beric, 79e) - J. Veretout , V. Pajot (O. Selnæs, 72e) - Jorginho Intima (N. Roux, 65e) , H. Saivet , K. Monnet-Paquet - R. Hamouma



Le Chaudron délocalisé à Old Trafford

Les frères Pogba, ennemis d'un soir

Ibrahimovic, bourreau des Verts

Félicité par ses partenaires, le géant Suédois a collé un nouveau triplé à l'ASSE