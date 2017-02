PSG : Emery, le triomphe total Youcef Touaitia - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 15/02/2017 à 08h51 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: A l'issue d'une démonstration incroyable, le Paris Saint-Germain a torpillé le FC Barcelone (4-0) mardi soir, lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre historique pour le club de la capitale signée de la patte d'Unai Emery, qui a parfaitement géré les événements du début à la fin. Emery a donné une leçon tactique à Luis Enrique mardi soir. Une véritable démonstration de force. Outsider avant la rencontre, le Paris Saint-Germain a littéralement écrasé le FC Barcelone (4-0) mardi soir, lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Un résultat aussi incroyable qu'inattendu pour les Parisiens, auteurs d'une prestation phénoménale. Une réussite que le club de la capitale doit surtout à un homme : Unai Emery. Fortement critiqué depuis son arrivée l'été dernier, le successeur de Laurent Blanc a donné une véritable leçon tactique à Luis Enrique. En réalisant surtout des choix forts qui ont payé. Aurier sur la touche, Kurzawa et Kimpembe ont répondu présent C'était la grosse interrogation de l'avant-match. Serge Aurier ou Thomas Meunier pour occuper le couloir droit de la défense. De retour de blessure, le Belge a finalement eu la confiance du Basque. Résultat : le Diable Rouge a livré un match monstrueux, contenant parfaitement Neymar, délivrant même une passe décisive à Edinson Cavani pour le quatrième but. Alors que l'Ivoirien aurait pu remplacer Thiago Silva, forfait, en défense centrale, c'est finalement Presnel Kimpembe qui a tenu son rang. Le jeune Parisien, auteur d'une performance stratosphérique, a su hausser son niveau de jeu pour éteindre Luis Suarez et Lionel Messi. A gauche, l'incertitude planait également. Moins tranchant ces dernières semaines, Layvin Kurzawa a finalement été préféré à Maxwell. Un choix également payant tant l'ancien Monégasque a régné en maître son couloir. Un milieu tout-terrain, des ailiers en feu Thiago Motta suspendu, le choix des hommes au milieu était lui plus clair. Mais là aussi, Emery a su tirer le meilleur de son trio dans l'entrejeu. Exit le jeu de possession, Blaise Matuidi, pourtant décrié pour ses récentes prestations moyennes, Adrien Rabiot et Marco Verratti ont livré une copie parfaite. Tour à tour, les trois Franciliens se sont partagé les rôles en alternant pressing haut et repli défensif très agressif. A tel point que sur certaines séquences, les uns comme les autres évoluaient aussi bien en tant que relayeur mais également dans la position de sentinelle. Devant, Lucas, joueur le plus utilisé par l'Ibère depuis le début de la saison, a vu Angel Di Maria lui être préféré. Bien mieux en 2017, l'Argentin a répondu présent en inscrivant un doublé crucial, portant ses partenaires dans cette victoire. Alors qu'il aurait pu débuter au poste de meneur de jeu, Julian Draxler est lui resté sur son aile dans le 4-3-3 d'Emery. Une décision qui a porté ses fruits puisque l'Allemand, très actif tout le long de la ligne de touche, a fait vivre un véritable calvaire à André Gomes et Sergi Roberto. Emery, Monsieur Coupe d'Europe Une maîtrise parfaite des événements qui ont valu au coach parisien les louanges de tous les spécialistes. Même Pierre Ménès, pourtant peu emballé par son travail, s'incline. «Je maintiens qu'il ne fait pas des merveilles en championnat mais dans ce grand rendez-vous, il a su transcender ses joueurs. Il a également trouvé la bonne tactique, lui qui avait battu le Barça une seule fois en 23 confrontations lorsqu'il coachait en Espagne» , a commenté le journaliste sur son blog. «Il a eu tout bon du début à la fin. Ça accrédite la thèse que cet entraîneur a une science de la Coupe d'Europe qui manquait probablement à son prédécesseur. Il faut qu'il soit félicité pour ça» , a continué Ménès. Si le PSG a fait le plus dur et devra se montrer vigilant dans trois semaines au Camp Nou, Emery a lui validé son premier gros test européen haut la main. En attendant des soirées encore plus festives pour les Parisiens dans les prochaines semaines ! Qu'avez-vous pensé de la gestion d'Unai Emery ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





