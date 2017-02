Monaco : Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Sidibé, Mendy, Mbappé... Les caisses vont déborder cet été ! Pierre-Damien Lacourte - Actu Transferts, Mise en ligne: le 14/02/2017 à 13h33 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Si elle réalise une formidable saison, étant encore en lice sur tous les tableaux, l'AS Monaco pourrait être victime de son succès l'été prochain. Les clubs étrangers s'arrachent aujourd'hui ses meilleurs éléments et les propositions seront nombreuses en fin de saison pour les cadres et pépites de l'équipe. Bakayoko et Fabinho devraient rallier l'Angleterre cet été. Révélation de la saison du côté de l'AS Monaco avec déjà 11 buts en 24 apparitions toutes compétitions confondues (seulement 12 titularisations), Kylian Mbappé (18 ans) devrait faire l'objet de nombreuses sollicitations dès cet été. Tottenham et Arsenal seraient ainsi déjà entrés en contact avec le club de la Principauté en vue d'un possible transfert du jeune attaquant durant l'intersaison. L'ASM devrait toutefois effectuer le choix de conserver sa pépite au moins une saison supplémentaire pour, pourquoi pas, obtenir plus d'argent encore d'un transfert en 2018. D'autant qu'avec les départs possibles, voire programmés, de Bernardo Silva, Fabinho, Tiémoué Bakayoko et peut-être Djibril Sidibé et Benjamin Mendy à l'issue de la saison, les caisses monégasques seront déjà bien pleines. Bernardo Silva à Manchester United, Fabinho à Manchester City et Bakayoko à Chelsea ? Le milieu de terrain portugais, génial depuis plusieurs mois sur son côté droit, devrait en effet bénéficier d'un bon de sortie. Cet hiver, privilégiant le sportif au financier, la direction monégasque a repoussé une offre de 80 millions d'euros (!) de Manchester United le concernant. Cet été, la donne sera différente et les Red Devils ont déjà prévu de revenir à la charge, José Mourinho étant véritablement tombé sous le charme de son compatriote, acquis par l'ASM en janvier 2015 pour un peu moins de 16 millions d'euros. Comme Bernardo Silva, Fabinho est lui aussi sollicité depuis un petit moment maintenant. Déjà sur le coup en août 2015, Manchester City ne l'a pas lâché d'une semelle. Si Manchester United est également sur les rangs, c'est bien aux Citizens que va la préférence du Brésilien, comme l'indiquait son père le week-end dernier. D'autant que Pep Guardiola, en quête de nouveaux latéraux, a l'intention de l'installer sur le côté droit de sa défense, là où l'ancien Madrilène s'était révélé et avait connu ses premières sélections avec la Seleçao. Sidibé et Mendy plutôt vers une deuxième saison en Principauté Lié à Monaco jusqu'en 2019, Fabinho sera autorisé à quitter le Rocher cet été en cas de bonne proposition. Elle est attendue. Le formidable duo de récupérateurs qu'il forme avec Tiémoué Bakayoko risque fort de n'être plus qu'un merveilleux souvenir la saison prochaine. Car l'ancien Rennais, lui aussi sous contrat jusqu'en 2019, a récemment refusé de prolonger en Principauté. Sans doute pour faciliter son départ vers l'Angleterre dans quelques mois, là où Manchester United, encore lui, et Chelsea pourraient se livrer une féroce bataille pour l'enrôler. Là aussi, la plus-value s'annonce énorme pour un joueur acquis pour 8 millions d'euros en 2014. Enfin, Djibril Sidibé et Benjamin Mendy sont eux aussi susceptibles de quitter le Rocher. Mais c'est moins évident que pour leurs trois partenaires cités précédemment. L'ancien Lillois, recruté pour 15 millions d'euros, pourrait rejoindre l'Angleterre cet été pour le double voire un peu plus. Mais la tendance serait désormais plutôt à une seconde saison effectuée sur le Rocher. L'ex-Marseillais, recruté pour un montant identique, se trouve exactement dans le même cas. Là encore, Monaco a eu le nez creux en mettant la main sur des joueurs apportant un vrai plus sportivement avant d'être une superbe affaire financièrement. Que pensez-vous des cadres qui devraient quitter Monaco cet été ? L'ASM sera-t-elle aussi compétitive d'après vous la saison prochaine ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





