PSG : le Barça, sa saison, son avenir... Les confidences de Lucas

A la veille du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, Lucas évoque ce choc tant attendu. L'occasion également pour le Brésilien de faire le point sur sa saison et son avenir dans la capitale. Lucas réalise sa plus belle saison au PSG Mardi soir, aux alentours de 22h30, on sera un peu plus fixé sur le réel niveau de ce Paris Saint-Germain. Le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone (20h45) sera en effet l'occasion de savoir si le club de la capitale a progressé, ou non, dans ce genre de rendez-vous avec l'arrivée d'Unai Emery sur le banc. «C'est un match spécial, différent, je pense que chaque joueur, chaque personne qui aime le foot a envie de jouer un match comme ça, de jouer en Ligue des Champions contre Barcelone, contre Messi... C'est un rêve, c'est magnifique !» , a lancé Lucas dans un entretien accordé à l'AFP. «Et puis il y a aussi ce rêve, cette ambition de gagner la Champions League, c'est pour ça que c'est un match très bon à jouer, ça va être très chaud !» Lucas - «le Barça n'est pas invincible» Si l'ailier brésilien reconnaît que le Barça est un adversaire redoutable, il assure néanmoins qu'il n'est pas imbattable. «Oui, je crois, même avec le respect qu'on a pour le Barça. Pour moi, c'est la meilleure équipe du monde, mais il n'y a pas d'équipe invincible. Je pense que nous aussi nous sommes très forts, ça fait quatre, cinq ans qu'on gagne beaucoup de respect sur la scène européenne...» , explique l'Auriverde. Le Paris SG devra veiller à ne pas encaisser de but face aux hommes de Luis Enrique afin de ne pas se compliquer la tâche avant le retour au Camp Nou. Mais ce ne sera pas chose aisée. «Je sais qu'il ne faut pas faire d'erreur contre le Barça, si tu fais une erreur contre une équipe comme ça, tu es mort. Et après il faut profiter des occasions qu'on va avoir, parce qu'on va en avoir. Il faut faire un match presque parfait» , a assuré Lucas. Ses progrès et son désir pour l'avenir Un match que l'ancien joueur de Sao Paulo devrait débuter alors qu'il réalise sa saison la plus aboutie au PSG et possède la confiance d'Unai Emery. «Quand il est arrivé, il m'a parlé, chaque fois il essaie de me parler, de me dire ce qu'il veut... Il travaille beaucoup, met beaucoup d'intensité et ne laisse pas les joueurs se relâcher. Je cherche toujours à m'améliorer, à apprendre, j'essaie d'être plus efficace» , explique celui qui a inscrit 14 buts cette saison toutes compétitions confondues. Joueur le plus utilisé cette saison avec 35 matchs joués, Lucas se voit d'ailleurs rester encore longtemps au PSG. Au moins jusqu'à la fin de son contrat en 2019. «J'espère. C'est mon objectif, je me sens très bien ici, j'aime la ville, le club, les supporters. C'est une expérience magnifique de vivre ici. J'aime bien aller sur les Champs-Elysées, au Trocadéro, manger dans un bon restaurant... Mais aussi rester chez moi. J'espère rester ici beaucoup, beaucoup de temps» , assure-t-il. Le message est passé. Comment jugez-vous la saison de Lucas au PSG ? Quel est votre pronostic face au Barça ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





