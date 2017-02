Nice revient de très loin ! - Débrief et NOTES des joueurs (Rennes 2-2 Nice)

Sous pression après les victoires de l'AS Monaco et du Paris Saint-Germain, l'OGC Nice a arraché le nul sur la pelouse de Rennes (2-2) pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Mené 2-0, le Gym a réalisé un superbe retour malgré la blessure d'Alassane Pléa.

Seri a été important dans le retour de Nice.

Le Gym s'est arraché ! Après les victoires de l'AS Monaco et du Paris Saint-Germain, l'OGC Nice n'a pas réussi à suivre le rythme, mais a renversé la situation pour obtenir le nul sur la pelouse de Rennes (2-2) lors de la 25e journée de Ligue 1.

Au classement, les Niçois restent à la 3e place à 5 points du leader Monaco. Cependant, le club azuréen a perdu Alassane Pléa sur blessure... De son côté, les Bretons enchaînent un 6e match sans victoire en L1 et occupent la 10e position.

L'inspiration d'Amalfitano, Sio double la mise

Bien entrés dans cette partie, les Rennais posaient des problèmes aux Niçois grâce notamment à un Amalfitano actif. Et logiquement, la nouvelle recrue de Rennes ouvrait le score en ajustant Cardinale d'un piqué remarquable (1-0, 7e). Quel but ! Dans la foulée, Amalfitano était proche de s'offrir un doublé mais perdait son duel contre le portier azuréen.

En grande difficulté face au pressing des Bretons, les Niçois craquaient encore une fois avec un but de Sio sur un tir placé à la suite d'une frappe contrée par Baysse (2-0, 21e). Refusée dans un premier temps pour un hors-jeu, cette réalisation a été logiquement accordée après un échange entre les arbitres. Sonnés, les Azuréens peinaient à réagir et perdaient en plus Pléa sur blessure... Juste avant la pause, il fallait un bel arrêt de Cardinale pour empêcher le 3-0 sur une tentative de Mubele.

Le retour tonitruant de Nice !

Au retour des vestiaires, les Rennais continuaient de pousser et Mubele réalisait un petit festival avant de complètement rater sa frappe dans la surface. Pourtant malmené, Nice relançait ce match avec un tir croisé de Donis à la suite d'une erreur de Chantôme (2-1, 60e). De quoi mettre le feu à cette partie ? Oui ! Car après un raté de Cyprien dans la surface de Rennes, Sio profitait d'une bourde de Dante pour se présenter devant Cardinale mais ne cadrait pas son lob.

Quelques minutes plus tard, Donis se jouait tout seul de trois défenseurs adverses avant de trop croiser sa frappe ! Puis après une énorme situation loupée par Sio sur un centre, Seri lançait parfaitement en profondeur Eysseric, qui ajustait Costil (2-2, 81e). Quel retour ! Malgré une fin de match ouverte, le score n'évoluait pas et les deux équipes se quittaient sur ce score de parité.

La note du match : 7/10

Une partie intéressante ! Dans une belle ambiance à Rennes, les Bretons ont parfaitement lancé cette rencontre avec du rythme et de l'intensité. Si les Niçois ont été longtemps bousculés, ils ont réagi après la pause et ont rendu ce match plaisant à suivre jusqu'au bout en arrachant le nul. La fin du match a été vraiment folle !

Les buts :

- Bien lancé dans la profondeur par Sio, Amalfitano prend le meilleur sur Seri et réalise un piqué parfait devant Cardinale avant l'intervention de Baysse. Le ballon termine au fond des filets (1-0, 7e). Quelle inspiration !

- Sur une frappe lointaine de Prcic, Baysse contre le ballon qui revient sur Sio. L'attaquant de Rennes tire immédiatement et trompe Cardinale (2-0, 21e). Refusée dans un premier temps pour un hors-jeu, cette réalisation a été logiquement accordée après un échange entre les arbitres.

- Après une erreur de Chantôme, Eysseric réalise une belle passe en profondeur pour Donis. Devançant Mendes et Bensebaini, le Grec ajuste Costil d'un tir croisé pour réduire le score (2-1, 60e).

- Au milieu de terrain, Seri réalise une passe en profondeur parfaite dans le dos de la défense de Rennes. Seul devant Costil, Eysseric prend son temps avant de tromper le gardien breton (2-2, 81e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Valentin Eysseric (7/10)

Trop discret en première période, l'ailier n'a pas été en réussite... avant de briller lors des 45 dernières minutes ! Combattif, il a été récompensé en récupérant le ballon devant Chantôme avant de lancer Donis pour la réduction du score. Puis bien servi par Seri, il a finalement égalisé pour offrir un point à son équipe. Si Nice a gagné un point ce dimanche, c'est grâce à lui.

RENNES :

Benoît Costil (4,5) : un match moyen pour le portier de Rennes. A l'exception d'une tentative un peu molle de Belhanda, l'international français n'a pas eu besoin de s'employer en première période. Mais ensuite, il n'a pas répondu présent sur les deux buts de Nice, en étant notamment battu d'un rien par Eysseric. Rageant.

Romain Danzé (5,5) : dans son couloir droit, le capitaine de Rennes a multiplié les courses et a été plutôt à son avantage défensivement avec plusieurs duels remportés. Par contre, dans ses relances, il a été assez moyen avec des transmissions peu précises.

Pedro Mendes (3,5) : en défense centrale, le Portugais a été solide en première période. Puissant et agressif, il a été dominant face aux attaquants niçois et a stoppé de nombreuses situations offensives adverses... Puis la sortie de Gnagnon a tout bouleversé ! Déjà en retard sur le but de Donis, il a complétement oublié Eysseric dans son dos sur l'égalisation. Deux erreurs qui ont terni son match.

Joris Gnagnon (5,5) : un peu plus brouillon que son partenaire en charnière centrale dans ses relances, le jeune défenseur a été tout de même costaud. Irréprochable défensivement, il a rendu une copie globalement correcte. Et surtout son absence a été vraiment ressentie par la suite...Victime d'un problème physique, il a été remplacé à la 45e minute par Gelson Fernandes (4), qui a été globalement dominé dans l'entrejeu.

Rami Bensebaini (5) : titularisé au poste de latéral gauche en l'absence de Baal, l'Algérien a été étonnant. Si ses qualités défensives sont bien évidemment connues, il a démontré une certaine aisance dans ses passes, avec notamment une magnifique ouverture pour Amalfitano. Tout comme Mendes, il a été cependant pris sur le but de Donis. Blessé, il a été remplacé à la 74e minute par Dimitri Cavaré (non noté).

Sanjin Prcic (6) : une belle performance pour le milieu de terrain ! Actif à la récupération, il a été propre dans la construction du jeu et s'est distingué par cette frappe contrée qui a finalement conduit au but de Sio. Un volume de jeu très important.

Clément Chantôme (3,5) : tout comme Prcic, il a été très propre dans son jeu, mais il a été moins tranchant offensivement avec une prise de risque très faible. Mais dans son domaine, il a fait le boulot avec plusieurs ballons grattés jusqu'à la pause... avant d'être replacé en défense centrale. Pas à son poste, il a commis une erreur sur la réduction du score de Donis et s'est raté sur l'égalisation d'Eysseric. Une expérience ratée...

Benjamin André (4) : par rapport à ses partenaires, le milieu a été moins à son avantage dans l'entrejeu. Moins précis, il a perdu des ballons évitables même si certaines de ses passes ont permis à son équipe de faire des différences.

Morgan Amalfitano (7) : Christian Gourcuff avait insisté sur l'importance de l'ailier dans l'équilibre dans son équipe... Et le joueur s'est montré à la hauteur de la confiance de son coach ! Auteur d'un début de partie tonitruant, il a été un gros poison pour Dalbert et a réussi à ouvrir le score d'un superbe piqué devant Cardinale. Ensuite, il a multiplié les efforts, notamment en défense, pour aider les siens à maîtriser la partie. Malheureusement, il a été bien plus discret en seconde période.

Giovanni Sio (6,5) : un bon match pour l'attaquant de Rennes ! Dès le début de la rencontre, il a délivré une belle passe décisive pour Amalfitano en le lançant en profondeur. Inspiré dans le jeu, il a réussi à marquer en profitant d'une frappe contrée de Prcic. Techniquement, il a été intéressant.

N. Mubele (4,5) : de l'envie, de la rapidité... mais un déchet technique trop important. Souffrant de la comparaison avec ses partenaires offensifs, l'attaquant n'a pas brillé malgré une belle occasion arrêtée par Cardinale juste avant la pause puis un festival terminé par une frappe totalement ratée. Remplacé à la 63e minute par Aldo Kalulu (non noté).

NICE :

Yoan Cardinale (5) : une partie difficile pour le portier de Nice. Pas vraiment aidé par une défense en souffrance, il a été sans réaction face au piqué magnifique d'Amalfitano. Ensuite, il a réussi à maintenir son équipe en s'imposant devant Amalfitano ou encore Mubele, mais a été contraint de s'incliner sur la frappe placée de Sio.

Arnaud Souquet (4) : dans son couloir droit, le latéral a été parfois en retard face à la vitesse de Mubele. Heureusement pour le défenseur, son adversaire direct a été maladroit. Offensivement, on attendait plus du Niçois, qui a été discret et peu en réussite dans ses transmissions.

Paul Baysse (5,5) : devancé d'un rien par Amalfitano sur l'ouverture du score, le capitaine de Nice a longtemps tenté de compenser les erreurs de ses partenaires avec plusieurs interventions importantes. En seconde période, il a été costaud et s'est comporté comme un patron.

Dante (3,5) : une performance décevante pour le Brésilien. Jamais dans le bon rythme, il a multiplié les erreurs dans ses relances et a été complétement dépassé sur l'ouverture du score de Rennes. La vivacité des attaquants adverses a été un vrai problème pour lui.

Dalbert Henrique (3) : un cauchemar ! Dès le début du match, le Brésilien a été en grande difficulté face à Amalfitano et n'a jamais réussi à relever la tête. Connu pour son apport offensif, le latéral gauche a été globalement discret tout en étant très souvent en retard défensivement. Remplacé à la 73e minute par Maxime Le Marchand (non noté).

Vincent Koziello (5) : préféré à Walter pour cette rencontre, le milieu de Nice a été moyen. Sans être catastrophique, il n'a pas réussi à prendre le meilleur sur les Rennais dans l'entrejeu et n'a pas eu son rendement habituel. Remplacé à la 63e minute par Mounir Obbadi (non noté), qui a réalisé une excellente entrée.

Wylan Cyprien (4) : une vraie déception pour le Gym ce dimanche. Très brouillon, il a perdu de nombreux ballons et a éprouvé de grosses difficultés lors des moments faibles de son équipe avec un travail défensif limité. En seconde période, il a raté une énorme opportunité dans la surface.

Jean Michaël Seri (6) : à l'image de son club, l'Ivoirien n'était pas dans le coup en début de partie. En retard sur Amalfitano lors de l'ouverture du score, il a conservé une activité intéressante à la récupération mais n'a pas été capable de sonner la révolte. Puis au retour des vestiaires, il a été bien meilleur avec notamment cette belle passe décisive pour Eysseric. Sur le retour de Nice, le milieu a été tout simplement essentiel.

Valentin Eysseric (7) : lire le commentaire ci-dessus.

Alassane Pléa (4) : auteur de plusieurs bons appels en début de partie, l'attaquant a été frustré par les difficultés de son équipe. Plus présent par la suite, il a été trop individualiste sur certaines actions. Touché au genou, il a été remplacé à la 41e minute par Anastasios Donis (6,5). Le joueur prêté par la Juventus Turin a affiché une belle mobilité et a été récompensé de ses efforts avec un but sur une frappe croisée. Vraiment intéressant.

Younès Belhanda (4) : privé du ballon, le Marocain n'a pas été capable d'exprimer son talent. Malgré une occasion en première période, il n'a pas été à son avantage et n'a pas réussi à se montrer dangereux pour aider son équipe à revenir.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

RENNES 2-2 NICE (mi-tps: 2-0) - FRANCE - Ligue 1 / 25e journée

Stade : Roazhon Park - Arbitre : J. Hamel



Buts : M. Amalfitano (7e) G. Sio (21e) pour RENNES - A. Donis (59e) V. Eysseric (81e) pour NICE

Avertissements : Pedro Mendes (90e) , pour RENNES - Y. Belhanda (83e) , P. Baysse (90e) , pour NICE



RENNES : B. Costil - R. Danzé , Pedro Mendes , J. Gnagnon (G. Fernandes, 46e) , R. Bensebaini (D. Cavare, 75e) - S. Prcic , C. Chantôme , B. André - M. Amalfitano , G. Sio , N. Mubele (A. Kalulu, 64e)



NICE : Y. Cardinale - A. Souquet , P. Baysse , Dante , Dalbert Henrique (M. Le Marchand, 75e) - V. Koziello (M. Obbadi, 63e) , W. Cyprien , J. Seri - V. Eysseric , A. Plea (A. Donis, 43e) , Y. Belhanda



La célébration des Rennais après le but d'Amalfitano (1-0, 7e)



Sio s'est offert une petite dance après sa réalisation (2-0, 21e)



Pléa a été touché au genou lors de cette partie



Dionis a réduit le score d'une frappe croisée (2-1, 60e)



La joie d'Eysseric, auteur du but égalisateur (2-2, 81e)