OM : Diarra toujours plus gourmand, la direction et Evra le remettent en place !

Finalement resté à l'Olympique de Marseille cet hiver, Lassana Diarra aurait aimé que le club phocéen prenne en charge une partie de l'amende qu'il doit verser au Lokomotiv Moscou ou augmente son salaire. Mais les dirigeants exigent au préalable que le milieu mérite cette récompense sur le terrain. Lassana Diarra aimerait que l'OM prenne en charge son amende. Quand le feuilleton Lassana Diarra se terminera-t-il ? Annoncé sur le départ, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille n'a pas trouvé chaussure à son pied cet hiver. Même si le mercato reste ouvert dans des championnats plus exotiques comme la Chine et le Golfe, l'international français de 31 ans n'a pas l'intention de rejoindre ces destinations, indique la radio RMC. Selon la même source, l'ancien Havrais aurait d'ailleurs fait savoir au cours d'une réunion avec ses conseillers et ses dirigeants fin janvier qu'il se tient «à la disposition du club, motivé et désireux de réaliser une grosse seconde moitié de saison». Mais le joueur rêve toujours d'un club susceptible de prendre en charge une partie de l'amende de 10 millions d'euros qu'il doit verser au Lokomotiv Moscou. La direction ne cédera pas Dans cette optique, conscient que le club phocéen a changé de dimension économique depuis l'arrivée de Frank McCourt, le Tricolore aurait aimé que l'OM lui propose une prise en charge de l'amende ou, à défaut, une revalorisation salariale. Avec ses 250 000 euros brut mensuels, Diarra possède en effet des émoluments désormais inférieurs à ceux des cadres de l'équipe. Sauf que les dirigeants phocéens ne l'entendent pas de cette oreille et souhaitent que Diarra retrouve son meilleur niveau en démontrant sur le terrain qu'il mérite une augmentation avant de refaire un point fin mai. Des discussions sont néanmoins toujours en cours avec le président Jacques-Henri Eyraud, même si ce dossier ne devrait donc pas connaître une évolution dans les semaines à venir. Garcia compte sur lui, mais… Bonne nouvelle pour Diarra, son entraîneur Rudi Garcia compte toujours sur lui et l'a d'ailleurs soutenu après les sifflets du public du Vélodrome qui ont accompagné son retour à la compétition mercredi contre Guingamp (2-0). Mais le technicien phocéen aurait mal vécu la situation du mois de janvier, lorsqu'il voyait un joueur en pleine possession de ses moyens à l'entraînement mais devait s'en passer en raison de sa situation floue en cette période de mercato. «Il doit gagner une place, je ne fais de cadeau à personne, moi», a d'ailleurs précisé l'ancien coach de Lille mercredi. Dans son opération reconquête, le Marseillais peut compter sur le soutien du vestiaire qui continue à l'apprécier, mais aussi sur le discours motivant de Patrice Evra. A peine débarqué sur la Canebière cet hiver, le latéral gauche se serait entretenu avec Diarra au cours d'un tête-à-tête. Et l'ancien Turinois aurait été très clair avec son coéquipier sur lequel il compte beaucoup. «Tu vas régler cette situation avec l'OM, tu vas rester, et tu vas jouer. J'ai besoin de mon gars», aurait lancé le Tricolore d'après RMC. Diarra a les cartes en main, à lui d'en faire bon usage…





