Rennes : Grosicki, Ntep, Delort... Ruello répond aux critiques sur ses ambitions

Régulièrement critiqué pour son manque d'ambition, le Stade Rennais vient de réaliser un mercato hivernal décevant. Des choix surprenants qui confirment les petits objectifs du président René Ruello, loin d'être focalisé sur les places européennes.

René Ruello n'a pas de grandes ambitions pour le Stade Rennais.

Jusqu'au bout, le mercato hivernal du Stade Rennais a beaucoup fait parler. Car le moins que l'on puisse dire, c'est que le groupe de l'entraîneur Christian Gourcuff s'est affaibli, notamment à cause du transfert très tardif de Kamil Grosicki (28 ans) à Hull City. Un départ inévitable selon René Ruello.

Grosicki et Ntep, c'était inévitable

«Quand il a resigné pour quatre ans au Stade Rennais (ndlr, en mars 2016), il a prolongé en me demandant de le laisser partir si on avait une offre d'un club où il trouvait un intérêt financier pour la fin de sa carrière, et sportif, mais d'abord financier, s'est justifié le président rennais dans Ouest-France. (...) Là, il a signé un très, très bon contrat. On s'était mis d'accord pour le laisser partir à condition que le Stade Rennais ne soit pas lésé. Là, nous nous y retrouvons.»

En effet, Rennes va récupérer 9 M€ pour le milieu offensif polonais, qui n'est pas le seul à remplir les caisses du club breton. A l'approche de la fin de son contrat, Paul-Georges Ntep (24 ans) a été vendu pour 8 M€ (hors bonus) à Wolfsburg. Difficile de résister, d'autant que l'ailier français bénéficiait d'une belle offre. «Comment voulez-vous retenir Paul-Georges Ntep à Rennes quand on lui propose dix fois son salaire net en Allemagne ?» , a réagi Ruello.

Pourquoi Delort n'est pas venu

Avec les départs de deux joueurs aussi décisifs, on s'attendait à voir l'actuel 9e de Ligue 1 compenser avec des recrues du même calibre. Mais les Rouge et Noir ont vu débarquer l'attaquant lyonnais Aldo Kalulu (21 ans) en prêt, le Congolais Firmin Mubele (22 ans) et l'ancien Lillois Morgan Amalfitano (31 ans). La raison ? Ruello a préféré se montrer prudent plutôt que de tenter des paris à la Andy Delort (25 ans). «Nous avons regardé pour le faire venir, c'était 7 M € et 180.000 € par mois, a révélé le dirigeant. Je suis désolé, mais au Stade Rennais, c'est non.»

Il faut dire que Rennes n'a pas besoin du néo-Toulousain pour atteindre les petits objectifs fixés... «J'espère qu'on va finir le mieux possible. Ce serait bien de finir dans la première partie de classement. Une déception ? Non, si on termine dans la première moitié du classement, il n'y aura pas de déception. Mais si on finit quatorzième, non plus. Vous ne m'avez jamais entendu dire qu'on allait jouer les premiers rôles cette saison» , a osé le président d'un club qui n'a plus remporté de titre depuis 1971…

