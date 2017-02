OM : un conflit a empêché Leya Iseka de partir

Plus utilisé par Rudi Garcia, Aaron Leya Iseka était annoncé partant cet hiver. Finalement, l'attaquant belge est toujours à Marseille. Un conflit entre Anderlecht et Zulte Waregem a empêché son retour en Belgique.

Leya Iseka contraint de rester à l'OM, où il ne joue plus

L'été dernier, l'Olympique de Marseille accueillait en prêt Aaron Leya Iseka en provenance d'Anderlecht. Si l'attaquant de 19 ans était inconnu du grand public, il avait séduit les observateurs chez les équipes de jeunes. Pour les supporters marseillais, c'est surtout son statut de petit frère de Michy Batshuayi qui avait attisé la curiosité. Sauf que le Belge n'a pas réussi comme l'attaquant de Chelsea sur la Canebière.

74 minutes avec Garcia

Arrivé pour jouer le rôle de doublure de Bafetimbi Gomis, Leya Iseka a disputé quelques minutes en début de saison sous les ordres de Franck Passi. Mais depuis l'arrivée de Rudi Garcia sur le banc marseillais, le natif de Bruxelles ne joue plus. Hormis 74 minutes contre Sochaux (1-1, 3-4 tab) en Coupe de la Ligue, le 13 décembre, il n'est plus apparu sous la tunique olympienne. Et depuis cette rencontre, le joueur n'est même plus convoqué dans le groupe.

Forcément, un départ cet hiver était fortement pressenti pour lui permettre de retrouver du temps de jeu et poursuivre son apprentissage. Mais au lendemain du dernier jour du mercato hivernal, Leya Iseka est finalement toujours à Marseille. Si peu de clubs ont finalement bougé sur ce dossier, Zulte Waregem semblait pourtant prêt à l'accueillir.

Anderlecht pose son veto

Selon La Dernière Heure, l'actuel 3e du championnat belge a bien tenté de rapatrier l'attaquant dans la dernière ligne droite du mercato. Sauf qu'Anderlecht a posé son veto, précise le média belge. La raison ? Les deux clubs sont en conflit depuis le transfert raté de Thorgan Hazard l'été dernier. Et visiblement, les Mauves, qui n'ont aussi peut-être pas voulu renforcer un concurrent direct, n'ont toujours pas digéré. Pour Leya Iseka, les cinq prochains mois risquent d'être longs...

