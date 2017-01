Top Déclarations : Balotelli dénonce le racisme, Ferdinand veut laisser Payet pourrir, Ben Arfa bousculé au PSG... Damien Da Silva - Top Declarations, Mise en ligne: le 28/01/2017 à 09h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Au menu du Top Déclarations cette semaine, Balotelli dénonce le racisme, Ferdinand veut laisser Payet pourrir, Ben Arfa bousculé au PSG, Palmieri dérape sur Balotelli, Thiago Silva se moque de Verratti, Lacazette chambre l'OM… Découvrez les phrases choc de la semaine. Mario Balotelli a été ciblé par des "supporters" de Bastia. Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Mario Balotelli - «J'ai une question pour le peuple français. Est-il normal que les supporters de Bastia fassent des cris de singe et 'uh uh' durant tout le match et que personne à la 'commission de discipline' ne dise rien ? Le racisme est-il donc légal en France ? Ou seulement à Bastia ? Le football est un sport fabuleux... Mais des personnes comme ces supporters de Bastia le rendent horrible ! Une vraie honte» (Twitter, le 21/01/2017) Ciblé par des cris de singe de la part de quelques «supporters» à Bastia (1-1) vendredi dernier, l'attaquant de l'OGC Nice a poussé un coup de gueule légitime. Alertée par cet incident, la LFP a ouvert une enquête. 2. Rio Ferdinand à propos de Dimitri Payet - «Ils lui ont donné l'espace pour jouer l'Euro avec la France, ils lui ont donné un nouveau contrat et lui ont permis de devenir un joueur connu dans le monde du football, il faut respecter ça. (...) Si j'étais en charge à West Ham, je dirais : 'écoute, jusqu'à ce que je j'obtienne ce que je veux pour le montant de ton transfert, tu peux t'asseoir et pourrir» (Presse anglaise, le 26/01/2017) Parti au bras de fer avec West Ham pour rejoindre l'Olympique de Marseille cet hiver, l'international tricolore a été dézingué par l'ancien joueur de Manchester United. Un discours qui témoigne de l'image désastreuse du Tricolore en Angleterre... 3. Des joueurs du PSG à Hatem Ben Arfa - «Qu'est-ce que tu as gagné ? Tu te prends pour qui ? (...) On ferait mieux de t'acheter un ballon pour que tu puisses jouer de ton côté» (Biographie Unai Emery, le 24/01/2017) Dans une biographie autorisée par l'entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery, on apprend que le milieu offensif a été malmené par ses partenaires à son arrivée. Pas forcément l'accueil rêvé... 4. Julian Palmieri - «On connaît le match Bastia-Nice. J'ai regardé le match et je n'ai rien entendu. Et après, je n'ai pas entendu de cris de singe. Je trouve que, venant d'un joueur comme ça... S'il y a eu ça, bon bah c'est grave mais venant d'un joueur comme ça, vu le match qu'il a fait, il devrait se faire tout petit. (...) Je pense qu'il s'est cherché une excuse. Il s'est chambré avec le public et même s'il y a deux trois énergumènes, c'est dommage de tous les mettre dans le même panier» (beIN Sports, le 21/01/2017) Une sortie totalement déplacée de la part de l'ancien joueur de Bastia concernant les incidents connus par Mario Balotelli en Corse. Par la suite, le défenseur du LOSC s'est heureusement repris... 5. Thiago Silva sur Marco Verratti - «Oui moi je connaissais la règle. Ça arrive juste à Marco, il est incroyable ce Marco. C'est pour ça qu'il est différent, parce qu'il pense des choses que personne ne pense. On a rigolé un peu après le match, mais y a qu'à Marco que ça arrive ces choses-là. Il ne savait qu'il ne pouvait pas faire ce geste, il pensait que c'était normal. C'est Marco ! Parfois il fait aussi le spectacle pour le public» (Zone mixte, le 21/01/2017) Sanctionné d'un carton jaune pour un acte anti-sportif, avec une tête vers son gardien en étant allongé sur le terrain, l'Italien a été beaucoup moqué par ses partenaires après le match face à Nantes (2-0). 6. François Ciccolini - «Moi, je conçois que Mario Balotelli soit très énervé, hors de lui, qu'il ait pété un câble parce que c'est normal. Si vous regardez les images, est-ce que c'est moi qui lui parle ou est-ce que c'est lui ? Il m'a parlé avant. S'il m'avait insulté, je n'aurais rien dit. Mais il ne faut pas insulter ma mère, qui a 80 ans et n'a pas fait le métier dont parle monsieur Balotelli» (RMC, le 25/01/2017) En plus d'être ciblé par des cris racistes, le buteur de l'OGC Nice s'est accroché avec le coach de Bastia en entrant dans les vestiaires. Des insultes ont fusé et c'était chaud entre les deux hommes... 7. Alexandre Lacazette - «Est-ce que j'ai voulu faire passer un message en embrassant le logo de l'OL devant le kop ? Oui, parce qu'il n'y a qu'un Olympique (rires)» (Zone mixte, le 22/01/2017) Après la victoire de l'Olympique Lyonnais face à l'Olympique de Marseille (3-1) dimanche, le buteur des Gones a envoyé un petit tacle envers le club phocéen. 8. Sir Alex Ferguson - «Je ne pense pas que quelqu'un parviendra à battre le record de Wayne Rooney. Je ne pourrais jamais dire jamais, mais si vous regardez le football moderne, Manchester United est l'un des rares clubs qui peuvent garder les joueurs depuis plus de 10 ans» (Manchester United TV, le 25/01/2017) Auteur de 250 buts toutes compétitions confondues avec Manchester United, l'attaquant Wayne Rooney est devenu le meilleur buteur du club devant la légende Sir Bobby Charlton. Et effectivement, l'Anglais risque de détenir ce record pendant de longues années. 9. Stéphane Moulin - «Je ne savais pas qu'en football on avait le droit de marquer des buts de la main. Ce n'est pas du football, c'est du handball ! C'est comme ça. Il ne faut rien dire parce que… La vérité c'est qu'il y a un but de la main» (beIN Sports, le 22/01/2017) Très agacé par la défaite d'Angers à Saint-Etienne (1-2) dimanche dernier sur un but de la main de Loïc Perrin, le coach du SCO n'a pas mâché ses mots. Au moins, la France brille au handball au Mondial en ce moment ! 10. Cheick Diabaté - «J'ai faim, j'ai la dalle. La Turquie, c'était bien, mais j'avais besoin d'être titulaire. Mon nouveau nom, c'est Cheick sans limite» (RMC, le 21/01/2017) Pour son premier match avec Metz, le buteur a signé un doublé face à Montpellier (2-0). De quoi lui inspirer cette superbe sortie avec un nouveau nom. C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





