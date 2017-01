CAN 2017 : la Tunisie se qualifie, pas de miracle pour l'Algérie

Accrochée par le Sénégal (2-2), l'Algérie est éliminée dès la phase de groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. De toute façon, la Tunisie n'avait laissé aucun espoir aux Fennecs en battant le Zimbabwe (4-2). Les Aigles de Carthage disputeront les quarts de finale, comme les Lions de la Téranga.

Wahbi Khazri a contribué à la victoire de la Tunisie.

L'Algérie ne verra pas les quarts de finale de la CAN 2017. Alors qu'ils devaient impérativement s'imposer et espérer une défaite de la Tunisie, les Fennecs ont été accrochés par une équipe du Sénégal remaniée car déjà qualifiée, pendant que les Aigles de Carthage battaient largement le Zimbabwe (4-2).

La Tunisie a fait le travail

Si l'attaquant algérien Islam Slimani (10e, 52e) a inscrit un doublé, les hommes de Georges Leekens ont concédé l'égalisation à chaque fois après les buts de Papakouli Diop (44e) et de Moussa Sow (52e). De toute façon, les Tunisiens avaient vite annoncé la couleur, notamment avec un but sur penalty de l'ancien Bordelais Wahbi Khazri. Un scénario assez prévisible sachant que l'Algérie, quart de finaliste de l'édition 2015, a sûrement perdu sa qualification lors des deux premières journées.

L'Algérie peut s'en vouloir

Tenus en échec par le Zimbabwe (2-2), les Fennecs peuvent surtout regretter leur défaite contre la Tunisie (2-1) alors qu'ils avaient dominé la partie. Une énorme déception pour les Brahimi, Mahrez, Slimani et Mandi, qui avaient les moyens d'atteindre la phase éliminatoire et plus encore. Dans ce groupe B, ce sont donc le Sénégal et la Tunisie qui se qualifient et qui affronteront respectivement le Cameroun et le Burkina Faso en quarts de finale.

Que pensez-vous du parcours de l'Algérie ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.