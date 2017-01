Le patron, c'est bien l'ASM ! - Débrief et NOTES des joueurs (Monaco 4-0 Lorient)

Au terme d'une nouvelle démonstration, l'AS Monaco a écrasé le FC Lorient (4-0) ce dimanche pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Avec ce succès, le club de la Principauté retrouve sa place de leader du championnat.

La joie de Boschilia sur l'ouverture du score.

Mais qui pourra arrêter l'AS Monaco ? En très grande forme, le club de la Principauté a tout simplement surclassé le FC Lorient (4-0) ce dimanche pour le compte de la 21e journée de Ligue 1 grâce à deux doublés de Boschilia et Valère Germain.

Devancé par l'OGC Nice avant cette partie, Monaco retrouve avec ce succès sa place de leader au classement et lance un nouveau message à ses concurrents. Le choc contre le Paris Saint-Germain, dimanche prochain, s'annonce très important...

Boschilia et Germain régalent !

Dès le début de la partie, les Monégasques mettaient sous pression les Merlus avec un pressing intense et un jeu rapide vers l'avant. Asphyxiés, les Lorientais étaient acculés et il fallait une bonne intervention de Lecomte devant Germain pour empêcher l'ASM de marquer. Agacé, Casoni tentait de réveiller ses troupes en criant «on ne joue pas», mais les hommes de Jardim continuaient de pousser... Et assez logiquement, Boschilia ouvrait le score d'une volée après un mauvais renvoi de Lecomte (1-0, 24e).

Dans la foulée, Silva réalisait un festival dans l'axe avant de décaler Boschilia, qui frappait immédiatement à l'entrée de la surface pour tromper un Lecomte fébrile (2-0, 28e). Impressionnante, l'ASM multipliait les vagues sur le but du FCL et si Falcao ratait deux opportunités dont un tir sur le poteau, Germain suivait bien en ajustant le portier d'une frappe enroulée (3-0, 37e). Quelle démonstration ! Avant la pause, Boschilia était tout proche de s'offrir un triplé mais Moreira sauvait les siens sur sa ligne...

Germain termine le festival de l'ASM

Mécontent, Casoni effectuait ses trois changements à la mi-temps pour relancer les siens ! Mais le réveil des Lorientais était bien trop timide face à des Monégasques logiquement moins motivés. Et même comme ça, Monaco déroulait avec un nouveau but de Germain avec un tir entre les jambes de Lecomte (4-0, 59e). Sans forcer, l'ASM commençait à gérer... puis lançait de nombreuses offensives après l'entrée fracassante de Mbappé !

Malgré un tir de Mesloub bien arrêté par Subasic, le score n'évoluait pas et Monaco remportait une nouvelle victoire avec la manière. Leader de Ligue 1 et très impressionnant, le club de la Principauté semble intouchable et Lorient reste la lanterne rouge du classement.

La note du match : 7,5/10

Avec l'AS Monaco, le spectacle est toujours au rendez-vous ! Si les supporters de Lorient n'ont pas passé un bon moment, les amoureux du football ont forcément apprécié la démonstration réalisée par l'ASM : du rythme, de l'intensité, des combinaisons et des buts ! Cette équipe impressionne et donne du plaisir aux spectateurs (même peu nombreux à Louis II).

Les buts :

- Sur un centre de Mendy, Falcao remise le ballon de la tête vers Germain. Si Lecomte devance l'attaquant de l'ASM, il effectue un mauvais renvoi vers Boschilia qui ouvre le score d'une volée (1-0, 24e).

- Quelques minutes plus tard, sur un ballon récupéré haut, Silva réalise un festival dans l'axe avant de décaler Boschilia. A l'entrée de la surface, le Brésilien frappe immédiatement et son tir passe entre les jambes d'un Lecomte fébrile (2-0, 28e).

- Sur une mauvaise relance de Lecomte, Lautoa perd le ballon face à Fabinho. Falcao récupère le cuir et ajuste une frappe sur le poteau. Bien placé, Germain reprend la balle et trompe le portier d'un tir au second poteau (3-0, 37e).

- Après un ballon perdu par Ciani, Sidibé transperce la défense de Lorient. Germain s'engouffre dans la surface en chipant le cuir à son partenaire et le glisse entre les jambes de Lecomte (4-0, 59e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Boschilia (8,5/10)

Préféré à Lemar, le Brésilien n'a pas déçu ! Dans tous les bons coups lors de cette rencontre, il a été récompensé de ses efforts avec un doublé en première période. Sur le reste de la rencontre, le milieu a été également intéressant dans le jeu, avec notamment une qualité technique précieuse sur les coup-francs. Il a été le meilleur de l'ASM ce dimanche, c'est dire la qualité de l'effectif à la disposition de Leonardo Jardim.

MONACO :

Danijel Subasic (6) : la domination de l'AS Monaco était tellement importante que les pigeons avaient investi la cage du portier en première période... Malgré une intervention ratée sur corner, le Croate a répondu présent sur ses rares ballons avec notamment un centre-tir de Le Goff bien détourné et un arrêt face à Mesloub.

Djibril Sidibé (7) : toujours très actif dans son couloir, le latéral droit n'a pas ménagé ses efforts. Dans l'ensemble, il n'a pas été en danger défensivement et a apporté sa contribution offensivement avec une passe décisive pour Germain. Un volume de jeu impressionnant.

Kamil Glik (6) : sobre et efficace. Comme depuis le début de la saison, le Polonais s'est comporté comme un véritable patron pour la défense de l'ASM en intervenant avec autorité sur les rares tentatives de Lorient. Une performance sereine.

Jemerson (6) : comme son partenaire en charnière centrale, le Brésilien n'a pas eu besoin de forcer son talent sur cette rencontre. Bien aidé par la domination des Monégasques, le défenseur a affiché un visage séduisant sur ses interventions.

Benjamin Mendy (7) : après sa longue suspension, le latéral gauche avait clairement envie de se rattraper ! Jamais inquiété défensivement, il s'est régalé offensivement avec des montées tranchantes et des centres de qualité. L'ancien Marseillais a été notamment impliqué sur l'ouverture du score avec son centre pour Falcao.

Bernardo Silva (6,5) : l'homme en forme du moment à Monaco a été encore une fois bon. Sans en faire trop, il a parfaitement orienté le jeu de l'ASM, à l'image de son petit festival avant de décaler (ou de tenter un grand pont) pour Boschilia sur le deuxième but de son équipe. Sur certains contres, il a réellement fait exploser la défense des Merlus. Remplacé à la 63e minute par Thomas Lemar (non noté).

Tiémoué Bakayoko (7) : si l'attaque de Monaco récolte logiquement les louanges des médias, il faut aussi saluer le travail à la récupération des milieux de terrain, et notamment de l'ancien Rennais. Omniprésent, ce dernier a réalisé un pressing assez incroyable et a récupéré du coup de nombreux ballons. Doué techniquement, il a été à son avantage dans ses relances. Remplacé à la 69e minute par Joao Moutinho (non noté).

Fabinho (8) : et que dire alors du Brésilien ? Formant un duo magnifique avec Bakayoko, l'ex-latéral droit était tout simplement partout sur le terrain ce dimanche ! Précieux avec de nombreuses récupérations hautes, il a permis à ses partenaires d'obtenir plusieurs occasions, avec notamment son implication sur la réalisation de Germain. Très fort.

Boschilia (8,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Falcao (6,5) : même s'il n'a pas marqué sur cette partie, le Colombien a livré une bonne performance. Très généreux dans ses efforts, il a buté une première fois sur Lecomte avant de voir sa frappe finir sur le poteau sur le but de Germain. Dans le jeu, il a énormément pesé en combinant avec ses partenaires.

Valère Germain (7,5) : dans son style caractéristique, l'attaquant a affiché un visage séduisant. Après un premier duel perdu face à Lecomte, il s'est bien rattrapé en marquant par la suite en reprenant un tir sur le poteau de Falcao. Dans le jeu, il a été irréprochable en participant activement à la domination des siens et s'est offert un doublé avec un tir placé entre les jambes de Lecomte. Remplacé à la 73e minute par Kylian Mbappé (non noté).

LORIENT :

Benjamin Lecomte (1) : un match très difficile pour le gardien des Merlus. Pourtant bien lancé avec un arrêt face à Germain, il a ensuite totalement coulé avec un mauvais renvoi sur le premier but, un tir qui passe entre ses jambes sur le 2e et une mauvaise relance sur le 3e. Sur le 4e but, il est tout simplement battu par Germain. A ce poste, les erreurs ne sont pas permises malgré d'autres bonnes interventions...

Steven Moreira (2) : fébrile avec un ballon perdu dès le début de la partie, le latéral droit a vécu un enfer sur cette rencontre. En grosse difficulté dans ses relances en raison du pressing adverse, il n'a pas été meilleur défensivement en prenant le bouillon face à Boschilia. Un peu mieux après la pause...

Mathieu Peybernes (4,5) : en début de match, le défenseur central a longtemps repoussé les offensives de l'ASM, avec notamment un excellent tacle dans la surface sur Germain. Mais à force, il a également craqué et a souffert dans son duel avec Falcao. Mais il a été le moins pire des défenseurs du FCL.

Mickaël Ciani (3) : match assez décevant pour l'expérimenté défenseur central. Incapable d'aider son équipe à contenir les assauts des Monégasques, il a été pris par la vivacité des attaquants adverses. Pire encore, dans ses relances, il a été imprécis avec plusieurs ballons perdus dont un sur le 4e but des Monégasques.

Vincent Le Goff (3) : à l'exception d'un centre-tir dévié par Subasic, le latéral gauche n'aura pas brillé sur cette partie. Forcé de défendre encore et encore, il a été en souffrance face à un Silva inspiré. Dans son dos, il a souvent laissé de l'espace aux Monégasques

Arnold Mvuemba (3,5) : pour un milieu de terrain, il est difficile d'exister face à une équipe qui domine autant. L'ancien Lyonnais a beaucoup couru, mais n'a pas été un gros problème pour les hommes de Leonardo Jardim.

Cafú (3,5) : une activité assez faible, peu de ballons récupérés, le milieu de terrain a été tout simplement baladé par ses adversaires directs en première période. Remplacé à la 45e minute par Walid Mesloub (4,5), qui a été proche de réduire le score avec un tir dévié par Subasic.

Wesley Lautoa (1) : rapidement averti pour une faute sur Fabinho, le milieu a connu un cauchemar... Toujours en retard, il a enchaîné les fautes et s'est rendu une coupable de la perte de balle sur le but de Germain. Dans l'axe, il a été souvent battu... Remplacé à la 45e minute par Alhassan Wakaso (5), qui a effectué des premiers pas intéressants dans l'agressivité.

Sylvain Marveaux (4) : un match raté pour lui aussi. Peu trouvé par ses partenaires dans le jeu, il a été particulièrement brouillon sur ses rares ballons avec des passes imprécises. Malgré un léger mieux au retour du vestiaire, il a été en difficulté à cause du pressing adverse.

Majeed Waris (4) : pour un buteur, ce n'est pas simple d'évoluer dans une équipe autant en difficulté... Trop rarement servi, il n'a pas eu l'opportunité d'exister sur cette rencontre et a été en échec sur ses tentatives individuelles.

Jimmy Cabot (3,5) : tout comme Waris, l'ailier n'a pas eu l'occasion d'exprimer ses qualités en raison de l'énorme emprise des Monégasques sur cette partie. Remplacé à la 45e minute par Romain Philippoteaux (5), qui a fait une entrée plutôt intéressante.

MONACO 4-0 LORIENT (mi-tps: 3-0) - FRANCE - Ligue 1 / 21e journée

Stade : Stade Louis II. - Arbitre : A. Delerue



Buts : Boschilia (24e) Boschilia (28e) V. Germain (37e) V. Germain (59e) pour MONACO

Avertissements : D. Sidibé (90e) , pour MONACO - W. Lautoa (11e) , pour LORIENT



MONACO : D. Subasic - D. Sidibé , K. Glik , Jemerson , B. Mendy - Bernardo Silva (T. Lemar, 64e) , Fabinho , T. Bakayoko (João Moutinho, 69e) , Boschilia - V. Germain (K. Mbappe Lottin, 74e) , Falcao



LORIENT : B. Lecomte - S. Moreira , M. Peybernes , M. Ciani , V. Le Goff - A. Mvuemba , W. Lautoa (W. Mesloub, 46e) , Cafú (A. Wakaso, 46e) - S. Marveaux , A. Waris , J. Cabot (R. Philippoteaux, 46e)



Lecomte n'a pas été irréprochable avec cette intervention ratée sur le but (1-0, 24e)



Boschilia félicité par Mendy sur l'ouverture du score



La joie des Monégasques après le doublé de Boschilia (2-0, 28e)



Germain a parfaitement ajusté Lecomte (3-0, 37e)



La célébration de l'ASM après le doublé de Germain (4-0, 59e)