Transfert : et pendant ce temps, Payet s'envole pour Marseille...

Nouvel épisode dans le feuilleton Dimitri Payet. Alors que l'Olympique de Marseille a formulé une troisième offre pour le milieu offensif de West Ham, celui-ci aurait prévu de s'envoler pour la cité phocéenne ce week-end, même si aucun accord n'est trouvé !

Le feuilleton Payet devient fou...

Plus les jours passent et plus le feuilleton Dimitri Payet s'emballe. Tout a commencé avec l'envie de l'Olympique de Marseille de rapatrier le milieu offensif de West Ham cet hiver. Séduit par l'idée mais retenu par les Hammers, le Réunionnais a alors entamé un bras de fer pendant que l'OM augmentait son offre à deux reprises pour arriver à un montant de 30 millions d'euros. Cette troisième proposition sera-t-elle la bonne ?

Pour le moment, aucune information n'a filtré ces dernières heures sur la décision de West Ham qui espérait 35 millions d'euros. La proposition marseillaise se rapproche tout de même des exigences du club londonien, bien conscient que la situation ne doit pas s'éterniser alors que les supporters ne peuvent plus voir Payet en peinture. D'ailleurs, ce dernier s'entraînait cette semaine avec les U23 et ne sera peut-être pas présent à la reprise la semaine prochaine...

Payet avec sa famille à Marseille ?

Selon le Daily Mirror, Payet a prévu de s'envoler pour Marseille ce week-end et il a fait savoir à West Ham qu'il traversait une crise familiale. En effet, la femme de l'ancien Stéphanois voudrait élever leurs enfants en France. Une information qui confirmerait la volonté du joueur de 29 ans de rentrer au pays en raison de problèmes familiaux. D'ailleurs, sa famille serait déjà dans la cité phocéenne.

Reste désormais à savoir si ce vol a été programmé suite à un accord entre l'OM et West Ham, ou si Payet a décidé d'intensifier encore un peu plus son bras de fer avec son club. Le média britannique précise que le Réunionnais n'est même pas certain de retourner en Angleterre. Autant dire qu'une telle décision provoquerait la colère de la formation de Slaven Bilic si aucun accord n'est trouvé pour un transfert durant les prochaines heures. Il est temps pour tout le monde que ce feuilleton se termine...

