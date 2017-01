Transfert : Lyon voulait Depay à tout prix

Comme annoncé ce mercredi après-midi, Memphis Depay devrait rejoindre Lyon d'ici la fin de la semaine. Pour attirer le Néerlandais dans ses rangs, l'Olympique Lyonnais n'a pas hésité à y mettre le prix comme l'a fait savoir Jean-Michel Aulas.

Un gros coup réalisé par Jean-Michel Aulas sur le marché des transferts.

«On y travaille sans cesse, on avance chaque jour un peu plus et c'est très complexe pour un club comme nous. On aura tout tenté sans regret» , annonçait Jean-Michel Aulas dimanche. Trois jours plus tard, l'Olympique Lyonnais a su convaincre Manchester United de lui céder Memphis Depay (22 ans).

Et pour attirer dans ses filets l'attaquant néerlandais, qui devrait rallier le Rhône d'ici la fin de la semaine pour y signer un contrat de quatre ans et demi, l'OL n'a pas hésité à y mettre le prix. Alors que la presse anglaise, le Daily Telegraph en particulier, évoque une indemnité de transfert de 18,5 millions d'euros, qui pourrait grimper à 25 millions au total avec les différents bonus prévus, les Gones auraient dépensé davantage encore.

100 millions obtenus des Chinois

«J'ai obtenu en début d'après-midi un accord de principe avec Manchester United qui reste à détailler mais sur une base plus élevée que les informations qui circulent» , confie ainsi le président Jean-Michel Aulas à L'Equipe ce mercredi soir.

Une opération rendue possible grâce à la cession récente de 20% du capital de l'OL à un groupe d'investisseurs chinois pour 100 millions d'euros. Malgré ça, l'arrivée de Depay devrait bien sceller le sort de Rachid Ghezzal, qui devrait quitter le Rhône à l'issue son contrat en juin prochain, sans doute pour rallier l'Angleterre.

