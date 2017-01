Transfert : Depay à Lyon, ça brûle !

Memphis Depay se rapproche un peu plus de l'Olympique Lyonnais. Alors que l'ailier néerlandais aurait trouvé un accord contractuel avec le club rhodanien, la troisième offre lyonnaise pourrait bien convaincre Manchester United !

Depay se rapproche de Lyon

Bruno Genesio espérait accueillir Memphis Depay (22 ans) cette semaine, son voeux sera peut-être exaucé. Grande priorité de l'Olympique Lyonnais pour renforcer le secteur offensif cet hiver, l'ailier de Manchester United se rapproche un peu plus de la capitale des Gaules au fil des heures.

Lyon et Depay déjà d'accord

Alors que Jean-Michel Aulas annonçait avoir convaincu Depay de venir à Lyon, le club rhodanien a franchi une étape supplémentaire. Selon L'Equipe, cette envie s'accompagne désormais d'un accord avec l'ailier de Manchester United sur un contrat de longue durée ! Une information confirmée par RMC qui évoque un bail de 4 ans et demi.

Reste désormais à s'entendre avec les Red Devils qui ont refusé les deux premières offres de 12 M€ et 15 M€. Et l'OL a décidé de repasser à l'action avec une troisième offre. Le montant varie entre les différentes sources puisque RMC annonce une proposition de 18,5 millions d'euros bonus compris lorsque d'autres évoquent des sommes de 17 et 18 millions d'euros. En tout cas, un accord avec Manchester United semble proche.

Un accord d'ici «48 heures» ?

«Les positions entre les deux parties se sont vraiment rapprochées, indique un proche du club mancunien à RMC. L'OL s'est rapproché de nos exigences et il n'y a plus beaucoup d'éléments dans les négociations qui empêchent l'opération de se réaliser. D'ici 48 heures ce dossier devrait se décanter.» Les efforts de Lyon pourraient donc être récompensés alors que Manchester United réclamait entre 20 et 23 millions d'euros.

