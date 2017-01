Transfert : en difficulté au Bayern, Müller garde une sacrée cote

Réputé pour son efficacité dans la surface adverse, Thomas Müller a réalisé une première partie de saison très décevante avec le Bayern Munich. Mais malgré les critiques, l'attaquant allemand est toujours apprécié sur le marché des transferts.

Thomas Müller intéresse Chelsea.

Mais où est passé Thomas Müller ? Ce renard des surfaces capable de marquer à tout moment. Arrivé au Bayern Munich l'été dernier, l'entraîneur Carlo Ancelotti doit se poser la question.

Car les statistiques ne mentent jamais. Et l'une d'entre elles fait mal à l'attaquant de 27 ans, qui n'a inscrit qu'un seul but en 13 matchs de Bundesliga cette saison ! Alors forcément, la presse locale ne l'épargne pas et observe attentivement chacune de ses prestations. Un traitement qui commence sérieusement à agacer l'international allemand.

Müller en a marre des critiques

«Les gens en font beaucoup trop à propos de tout cela, a réagi le Bavarois interrogé par TZ. Et ça ne date pas seulement de ces dernières semaines, c'est plus global. Ils devraient juste laisser les choses se faire. Regardez l'équipe et pas seulement les performances individuelles.» Pour se faire oublier en deuxième partie de saison, Müller serait bien inspiré de retrouver le chemin des filets. En tout cas, l'avant-centre du Bayern garde une très belle cote sur le marché des transferts.

Chelsea offrirait 80 M€ !

La preuve, Chelsea serait prêt à débourser 80 millions d'euros pour le recruter, indique le Sunday Express. Même si l'on imagine mal le champion d'Allemagne libérer son joueur cet hiver, cet intérêt prouve que Müller est toujours considéré comme l'un des meilleurs attaquants au monde.

Selon vous, Thomas Müller va-t-il redevenir le buteur qu'il était ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.