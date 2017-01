Le podium s'éloigne pour l'OL - Débrief et NOTES des joueurs (SMC 3-2 OL)

Malmené par le Stade Malherbe Caen, l'Olympique Lyonnais s'est logiquement incliné à Michel d'Ornano (3-2) ce dimanche, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Alors qu'ils restaient sur une bonne série, les Gones voient le podium s'éloigner.

Le doublé d'Alexandre Lacazette n'a pas suffi pour l'OL.

Quatre victoires consécutives en championnat ! C'était la série en cours de l'Olympique Lyonnais avant cette rencontre. On s'attendait donc à voir une équipe de Lyon conquérante à Caen.

Pourtant, ce sont les Caennais qui dominaient une bonne partie du premier acte. Grâce à un énorme pressing au milieu de terrain, les hommes de Patrice Garande étouffaient les Gones, incapables de sortir balle au pied et qui subissaient les vagues adverses. Après une superbe parade de Lopes sur un coup-franc de Rodelin, Caen ouvrait logiquement le score sur un but contre son camp de Cornet (1-0, 8e).

Lacazette remet l'OL dans le match

Et la domination des locaux se poursuivait jusqu'au penalty obtenu par l'omniprésent Delaplace et transformé par Santini (2-0, 28e). On ne reconnaissait pas l'OL ! Mais la formation de Bruno Genesio réagissait en fin de première période et obtenait à son tour un penalty justifié sur une main d'Adéoti. L'occasion idéal pour Lacazette qui réduisait le score (2-1, 35e), avant de profiter d'un bon centre de Cornet pour égaliser juste avant la pause (2-2, 45e). Lyon s'en sortait bien… La preuve, Caen reprenait le contrôle au retour des vestiaires.

Caen n'a rien lâché

Secoué, l'OL ne pouvait que constater les dégâts lorsque Santini concluait une superbe action caennaise de la tête (3-2, 61e). De quoi lancer une fin de match complètement folle ! Le ballon allait d'un but à l'autre avec plusieurs situations chaudes des deux côtés ! On croyait même à l'égalisation de Lyon sur les tentatives de Lacazette, Cornet et surtout la frappe de Tousart déviée par Vercoutre sur la barre.

Caen a eu chaud mais mérite sa victoire qui lui permet de sortir de la zone rouge. De son côté, le club rhodanien reste à 8 points du podium avec un match en moins.

La note du match : 9/10

De l'intensité, du spectacle, des buts, du suspense, de l'ambiance… Que demander de plus ? On a assisté à un match complètement fou ! A croire que la pluie n'a pas du tout gêné les 22 acteurs, tant mieux pour nous !

Les buts :

- Après un bon décalage de Féret sur le côté droit, Guilbert centre au deuxième poteau. Au duel avec Rodelin, Cornet pousse involontairement le ballon au fond des filets (1-0, 8e).

- Sur un penalty concédé par Gonalons sur Delaplace, Santini prend Lopes à contre-pied sur une frappe croisée (2-0, 28e).

- Main d'Adéoti dans la surface. Spécialiste de l'exercice, Lacazette prend lui aussi Vercoutre à contre-pied avec une frappe décroisée (2-1, 35e).

- Après un long ballon de Tolisso, Cornet centre idéalement pour Lacazette seul au deuxième poteau. En retard, Vercoutre ne peut pas empêcher le but de l'international français de la tête (2-2, 45e).

- Sans contrôle, Féret lance Karamoh en profondeur sur le côté droit. Toujours en une touche de balle, l'ailier caennais donne un centre millimétré en demi-volée à Santini dont la tête piquée trompe Lopes (3-2, 61e). Une action magnifique !

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Julien Féret (8/10)

Voilà ce que l'on appelle un leader technique ! Grâce à une excellente vision du jeu, le milieu de terrain a été à l'origine de plusieurs actions dangereuses. Il est notamment impliqué sur deux buts, dont le troisième du SMC avec une transversale en une touche de balle à voir et à revoir ! Il s'est aussi permis de rivaliser au duel avec Gonalons. Un match plein.

CAEN :

Rémy Vercoutre (6) : finalement, le gardien du SMC n'a pas eu beaucoup de travail, même s'il a encaissé deux buts. Mais il préserve les trois points en déviant la frappe de Tousart sur la barre.

Damien Da Silva (6,5) : à l'image de son équipe, le défenseur central a imposé un énorme impact physique à ses adversaires. Du coup, il a gagné la plupart de ses duels et s'est perms un joli geste technique.

Alaeddine Yahia (7) : comme Da Silva, le Franco-Tunisien s'est montré impérial dans les duels. Surtout face à Fekir, obligé de commettre des fautes sur le défenseur.

Jordan Adéoti (6) : omniprésent, le milieu défensif qui évolue en charnière centrale a récupéré un nombre incalculable de ballons ! Il coûte quand même un penalty à son équipe pour une faute de main qu'il aurait pu éviter.

Frederic Guilbert (7,5) : lorsqu'on l'a vu prendre un carton jaune dès la 1ère minute de jeu, on s'est inquiété pour lui. Mais le latéral droit n'a pas subi. Au contraire, il s'est montré solide et surtout, il a multiplié les percées sur son côté. C'est d'ailleurs l'un de ses débordements qui amène le but contre son camp de Cornet.

Vincent Bessat (6,5) : plein d'énergie, l'ancien Nantais était le patron sur son côté gauche. Il n'a pas arrêté de déborder et d'envoyer des centres dangereux.

Yann Karamoh (6) : discret pendant près d'une heure, le jeune Caennais s'est réveillé grâce à sa passe décisive pour Santini. Et quel centre ! Sans contrôle, en demi-volée et déposé sur la tête du Croate. Remplacé à la 73e par Hervé Bazile (non noté).

Jonathan Delaplace (7,5) : son activité et son volume de jeu ont tout simplement éteint le paire Gonalons-Tolisso ! Le milieu de terrain ne s'est pas contenté de récupérer des ballons. Il s'est systématiquement projeté vers l'avant, comme lorsqu'il a obtenu le penalty de Caen.

Julien Féret (8) : voir commentaires ci-dessus.

Ronny Rodelin (7) : toujours le premier à presser l'adversaire, l'attaquant du SMC a été dangereux à chaque prise de balle. Son volume de jeu lui a permis de participer à la construction et d'être à la réception des centres, à l'image de son duel avec Cornet, obligé de marquer contre son camp. On n'oublie pas non plus son superbe coup-franc sorti par Lopes.

Ivan Santini (7,5) : souvent maladroit balle au pied, avec des passes qui terminent dans les pieds des Lyonnais, l'avant-centre croate a énormément pesé sur la défense adverse. Efficace, il a réalisé le doublé.

LYON :

Anthony Lopes (4,5) : si le gardien lyonnais a limité la casse en première période, notamment sur le coup-franc de Rodelin et la tentative en angle fermé de Delaplace, il n'a rien pu faire pour empêcher la défaite des siens.

Rafael (4) : quelques montées timides, mais rien à voir avec ce que le latéral droit propose habituellement. A noter un bon centre en fin de match qui aurait pu permettre à Cornet d'égaliser.

Mapou Yanga-Mbiwa (3,5) : sa grosse faute sur Rodelin dès la 2e minute a annoncé la couleur… Fébrile, il a clairement affiché ses limites dans la relance et dans son placement.

Mouctar Diakhaby (4) : en difficulté dans son duel avec Santini, le défenseur central s'est distingué avec une tête qui a terminé sur la barre de Vercoutre. Blessé, il a dû quitter ses coéquipiers en première période. Remplacé à la 40e par Lucas Tousart (6), dont l'impact physique a fait du bien à l'OL. Pas de chance, sa frappe déviée par Vercoutre a heurté la barre.

Jérémy Morel (3) : inexistant sur le plan offensif, le latéral gauche a pris l'eau sur son côté avec les percées de Guilbert. Sans compter ses passes et contrôles ratés… Remplacé à la 73e par Maciej Rybus (non noté).

Maxwell Cornet (4) : la première fois qu'on l'a vu, c'est sur son but contre son camp… Heureusement, l'attaquant lyonnais s'est réveillé avec sa passe décisive pour Lacazette. Mais il a manqué de précision dans le dernier geste alors qu'il s'est procuré plusieurs occasions en fin de match.

Maxime Gonalons (3) : méconnaissable ! Habitué à mettre le pied sur tout ce qui bouge, le capitaine de Lyon s'est fait manger dans l'entrejeu ! Nul doute que Féret et Delaplace ne s'attendaient pas à le dominer aussi facilement. En fait, le milieu de terrain a été meilleur en défense centrale après la sortie de Diakhaby.

Corentin Tolisso (3,5) : comme Gonalons, il a pris l'eau face aux vagues caennaises. Et plus surprenant, il s'est montré maladroit dans ses transmissions. Il faut dire que l'international Espoirs français préfère évoluer en tant que relayeur, et non au poste de milieu défensif.

Mathieu Valbuena (5,5) : comme tous les joueurs offensifs de Lyon, l'ancien Marseillais a longtemps été privé de ballon. Mais il est à l'origine de la réaction de son équipe avant la pause. Remplacé à la 72e par Sergi Darder (non noté), qui s'est tout de suite montré avec une frappe dangereuse.

Nabil Fekir (4) : auteur d'un triplé à Caen la saison dernière, l'attaquant lyonnais n'a pas récidivé. Au contraire, il a souffert de l'impact physique imposé par ses adversaires. En gros, il a terminé au sol à chaque duel ou presque.

Alexandre Lacazette (6,5) : malgré ses deux buts qui ont relancé Lyon, le buteur des Gones peut s'en vouloir sur sa frappe complètement ratée en fin de match.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

CAEN 3-2 LYON (mi-tps: 2-2) - FRANCE - Ligue 1 / 20e journée

Stade : Stade Michel d'Ornano - Arbitre : F. Schneider



Buts : M. Cornet (8e, csc) I. Santini (29e, pen.) I. Santini (61e) pour CAEN - A. Lacazette (35e, pen.) A. Lacazette (45e) pour LYON

Avertissements : F. Guilbert (1e) , I. Santini (41e) , H. Bazile (84e) , pour CAEN - M. Diakhaby (38e) , N. Fekir (48e) , M. Rybus (87e) , pour LYON



CAEN : R. Vercoutre - D. Da Silva , A. Yahia , J. Adéoti - F. Guilbert , V. Bessat - Y. Karamoh (H. Bazile, 74e) , J. Delaplace , J. Féret , R. Rodelin - I. Santini



LYON : Anthony Lopes - Rafael , M. Yanga-Mbiwa , M. Diakhaby (L. Tousart, 40e) , J. Morel (M. Rybus, 73e) - M. Cornet , M. Gonalons , C. Tolisso , M. Valbuena (Sergi Darder, 73e) - N. Fekir , A. Lacazette



Santini a inscrit le but de la victoire (3-2, 61e)

Le Croate félicité par ses coéquipiers

Vercoutre s'est détendu sur la frappe de Tousart