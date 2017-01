Transfert : Lyon fait le forcing pour Depay, Bailey lui aussi courtisé

L'Olympique Lyonnais espère réussir un ou deux gros coups sur le marché des transferts cet hiver. Jean-Michel Aulas a ainsi confirmé travailler actuellement sur le dossier Memphis Depay (Manchester United), qui serait également visé par le PSG. Le prometteur attaquant de Genk, Leon Bailey, est lui aussi courtisé.

Le Néerlandais Memphis Depay débarquera-t-il à Lyon cet hiver ?

L'Olympique Lyonnais, 4e du classement, rêve d'une folle deuxième partie de saison tant en championnat qu'en Ligue Europa. Pour se donner les moyens de ses ambitions, le club rhodanien, privé notamment de Rachid Ghezzal, parti disputer la Coupe d'Afrique des Nations, compte frapper un ou deux gros coups sur ce marché des transferts.

Les Gones tentent ainsi de convaincre Memphis Depay (22 ans) de rejoindre leurs rangs à l'occasion du mercato hivernal. Jean-Michel Aulas vient de faire savoir sur Twitter que l'OL faisait tout son possible pour obtenir la signature de l'attaquant néerlandais, peu utilisé par Manchester United (4 matchs en Premier League cette saison) et qu'on dit également sur les tablettes du Paris Saint-Germain.

«On avance chaque jour un peu plus» sur Depay

«On y travaille sans cesse, on avance chaque jour un peu plus et c'est très complexe pour un club comme nous. On aura tout tenté sans regret» , a ainsi indiqué le président lyonnais. S'il parvenait à obtenir le renfort de l'international batave (27 sélections, 5 buts), l'OL frapperait là un gros coup sur le marché des transferts. Et disposerait d'une force de frappe offensive impressionnante, lui qui peut déjà s'appuyer sur Lacazette, Fekir, Valbuena, Ghezzal et Cornet.

Les dernières victoires (3-1 à Monaco, 2-0 contre Angers, 5-0 face à Montpellier) dans une configuration très offensive ont visiblement donné des envies aux dirigeants rhodaniens. Car dans le même temps, l'OL travaille aussi sur le dossier Leon Bailey (19 ans), prometteur attaquant jamaïcain du Racing Genk et auteur de 7 buts en 12 matchs de Ligue Europa cette saison. Là aussi, le président Aulas a confirmé cette piste sur Twitter.

