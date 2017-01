Séville : Ronaldo, Messi, le PSG, les Bleus... Ben Yedder se livre

En grande forme avec le FC Séville, l'attaquant Wissam Ben Yedder se fait un nom en Espagne. Ambitieux, l'ancien Toulousain entend bien poursuivre sur sa lancée afin d'atteindre son rêve : jouer avec l'équipe de France.

Ben Yedder, étoile montante de la Liga.

Après plusieurs départs avortés, Wissam Ben Yedder (26 ans) a fait le grand saut l'été dernier en quittant Toulouse pour le FC Séville. Dans un championnat qui lui convient parfaitement, l'attaquant s'amuse sous les ordres de Jorge Sampaoli et affiche un très bon bilan de 15 réalisations en 23 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice. Une forme incroyable pour le Français, qui souhaite s'inspirer des meilleurs.

Ben Yedder n'a pas froid aux yeux

Et forcément, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui planent sur le football mondial depuis une décennie, sont les exemples à suivre pour le buteur. «Ce sont les deux meilleurs joueurs à l'heure actuelle. Mais je ne m'arrête pas à ce que j'ai fait» , a assuré l'avant-centre dans L'Equipe. «Si je peux aller plus haut, j'irai plus haut. Je n'ai pas de limites. Je ne veux pas me fixer de limites. Messi, Cristiano Ronaldo, ils ne laissent pas une miette. Chaque jour, ils sont présents. Je dois viser ça» .

Le PSG, Ben Yedder ne regrette pas

Proche de rejoindre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais ces derniers mois, Ben Yedder a également été cité du côté de Paris Saint-Germain. Mais le club de la capitale n'a finalement pas misé sur l'ex-Pitchoune, qui ne regrette rien. «Si le PSG ne m'a pas pris au sérieux ? Ils peuvent estimer que je n'ai pas le niveau, pas le gabarit, penser que je suis trop juste pour ce niveau, c'est leur opinion, ça ne me pose pas de problème» , a confié le Sévillan.

«Si je paye mon caractère discret ? Je me suis posé cette question. Mais c'est ma nature, peut-être que je suis quelqu'un de timide, j'ai toujours été réservé. Je ne suis pas quelqu'un qui va inventer des gestes, qui va crier, danser. Ce n'est pas moi, ça. Ce n'est pas pour autant que je manque de caractère» , a continué le natif de Sarcelles, à qui il reste un objectif majeur pour atteindre les sommets.

Les Bleus, un rêve !

Ancien international Espoirs, Ben Yedder n'a jamais été convoqué en équipe de France par Didier Deschamps. Malgré ce manque de considération, le joueur attend toujours une première sélection avec les Bleus, dont il rêve tous les jours. «Je sais que je donnerai le maximum pour y arriver. Le choix, cela ne dépend que du coach. Il doit gérer une équipe, c'est difficile. Il ne me prend pas, ce n'est pas grave, il me prend, ce sera la concrétisation de mon rêve» , a relayé l'ex-joueur de futsal. En continuant sur sa lancée, nul doute que le Basque devrait se pencher sur son cas dans un futur proche.

