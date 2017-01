Top Déclarations : la revanche musclée d'Ibra, Wenger n'en revient pas pour Giroud, Gerrard effrayé par Pogba...

Au menu du Top Déclarations cette semaine, la revanche musclée d'Ibra, Wenger n'en revient pas pour Giroud, Gerrard effrayé par Pogba, Guardiola parle de retraite, Mourinho recadre Martial, Griezmann s'agace… Découvrez les phrases choc de la semaine.

Zlatan Ibrahimovic a répondu à ses détracteurs.

Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine.

1. Zlatan Ibrahimovic - «Je suis venu en Premier League et tout le monde pensait que ce ne serait pas possible mais comme à chaque fois, je leur fais manger leurs c.... Cela me donne beaucoup d'énergie, croyez-moi, parce qu'ils sont payés à dire de la merde et moi je suis payé pour jouer au football. C'est comme ça que j'apprécie les choses. Chaque année, les clubs de Premier League m'ont appelé et je ne le sentais pas. Je voulais venir quand tout le monde pensait que j'étais dépassé» (Daily Mail, le 02/01/2017)

Auteur de 12 buts sur les 12 derniers matchs de Manchester United toutes compétitions confondues, le Suédois a fait taire ses détracteurs sur le terrain, mais aussi dans les médias avec cette sortie très musclée.

2. Arsène Wenger à propos du but d'Olivier Giroud - «En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu un tel but, avec un ballon si haut et dans le dos, je ne m'en souviens pas. Le geste est magnifique, surprenant, spectaculaire et efficace, tout est réuni pour en faire de l'art. A l'entraînement, quand il fait ses gammes devant le but, il met des buts spectaculaires, mais un comme celui-là je ne l'ai jamais vu en marquer» (SFR Sport, le 01/01/2017)

Contre Crystal Palace (2-1), l'attaquant d'Arsenal Olivier Giroud a inscrit l'un des buts de cette année 2017 (voir ici) et visiblement le plus beau vu par Arsène Wenger dans sa carrière.

3. Steven Gerrard - «Je le trouve plus fort de semaine en semaine. Paul Pogba a vraiment un talent phénoménal. Je pense que le fait d'être arrivé avec cette grosse indemnité de transfert lui a un peu pesé sur les épaules et Manchester United n'était pas non plus dans le rythme. Mais j'ai l'impression qu'ils ont trouvé sa meilleure position sur le terrain. A l'heure actuelle, il est l'un des meilleurs milieux de terrain, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il va devenir encore meilleur ce qui, pour un fan de Liverpool, est une perspective assez effrayante» (BT Sports, le 04/01/2017)

A l'image de Manchester United, le milieu de terrain Paul Pogba monte en puissance et a reçu ce magnifique compliment de la part de la légende de Liverpool.

4. Pep Guardiola - «A Manchester City, je resterai trois ans ou plus, mais je me rapproche de la fin de ma carrière d'entraîneur, j'en suis sûr. Je veux toujours imaginer que la prochaine étape de ma carrière sera meilleure, sinon, je ne serais pas ici. Au moment où je le sentirai, et je suis un peu dans ce processus, ce sera la fin de ma carrière. Je ne serai pas entraîneur à 60 ou 65 ans» (Conférence de presse, le 01/01/2017)

Dans une situation difficile à Manchester City, le technicien espagnol a surpris son monde en évoquant une possible retraite. Par la suite, le Catalan a rassuré ses fans en indiquant qu'il n'allait pas arrêter sa carrière dans 2 ou 3 ans.

5. José Mourinho - «Martial doit m'écouter et pas son agent. Il doit m'écouter à chaque entraînement, à chaque retour que je lui fais pour qu'il progresse. Avec Martial, je lis tous les jours dans les journaux : 'Martial va à Séville, Martial part en prêt, Martial n'est pas heureux.' Il doit m'écouter» (Conférence de presse, le 31/12/2016)

Agacé par les rumeurs concernant l'avenir d'Anthony Martial, le technicien portugais a réalisé une sévère mise au point devant les médias. Message reçu ? Visiblement oui puisque le Français ne devrait pas bouger cet hiver.

6. Antoine Griezmann - «Pourquoi ne demande-t-on pas à des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Gareth Bale où ils iront la saison prochaine ? Moi non plus, je n'aime pas qu'on me pose ces questions. Je suis heureux et je prends du plaisir à l'Atletico, ne me demandez plus rien sur mon avenir» (AS, le 03/01/2017)

Après cette réponse cash de l'international tricolore, les médias devraient se calmer concernant les questions au sujet de son futur.

7. Didier Deschamps à propos de Karim Benzema - «Je n'ai pas à avoir de position catégorique ou définitive. À chaque fois, je fais des choix par rapport à la situation, au contexte. Après, qu'ils soient populaires ou pas, je les assume. Karim, ce n'est pas la même chose. D'autres joueurs ont pu tenir des propos désagréables à mon endroit et ça ne m'a pas empêché de les reprendre en équipe de France» (L'Equipe, le 04/01/2017)

Ecarté de l'équipe de France depuis son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, l'attaquant du Real Madrid a encore une chance de retrouver les Bleus d'après le sélectionneur.

8. Claude Puel - «Hatem, pour moi, est un joueur hors normes. Je ne compare pas les niveaux, mais il est comme Ibrahimovic : il doit se sentir important pour bien s'exprimer. Il ose, tente des gestes ou des rushs qui sortent de l'ordinaire. Mais il ne peut pas exprimer son potentiel s'il se sent discuté ou ne joue que de temps en temps. (...) On s'envoie des SMS. Il s'accroche, il est très volontaire» (Le Parisien, le 02/01/2017)

En difficulté sur la première partie de saison au Paris Saint-Germain, le milieu offensif Hatem Ben Arfa peut compter sur le soutien de son ex-coach à Nice. Unai Emery parviendra-t-il à tirer le meilleur du Tricolore ?

9. Danijel Subasic - «Pas d'Ibra, pas de fête ! Vous n'avez pas à aimer ce joueur mais il marque 30 buts et délivre 15 passes décisives par saison. Vous devez le respecter. La saison dernière, le PSG a fini avec 30 points de plus que nous et si Ibrahimovic avait joué à Monaco, nous aurions été champions» (24 Sata, le 04/01/2017)

Et si le départ de Zlatan Ibrahimovic l'été dernier expliquait tous les problèmes connus par le Paris Saint-Germain sur la première partie de saison ? Pour le portier de l'AS Monaco, le Suédois était l'élément décisif du club de la capitale.

10. Boris Becker à Pep Guardiola - «Allez Pep ! Tu es soumis à beaucoup de stress ces derniers temps et les choses ne se passent pas comme prévu, mais nous t'aimons ! Bois une bière anglaise bien fraîche et sois relax...» (Twitter, le 03/01/2017)

Une petite bière et ça repart pour l'Espagnol à la tête de Manchester City ?

C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !