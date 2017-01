Transfert : Ntep à Wolfsburg, ça se précise !

En fin de contrat en juin prochain à Rennes, Paul-Georges Ntep ne prolongera pas cet hiver. Un départ vers Wolfsburg est attendu au cours des prochains jours alors que les deux clubs sont en négociations avancées. Le joueur s'est déjà entendu avec les Loups.

Ntep est de plus en plus proche d'un départ

«Avec Paul-Georges, on a des engagements qui sont clairs : soit il a un club, qui l'intéresse, et on le transfère dans des conditions qui respectent aussi les intérêts du club, soit il prolonge avec nous.» Il y a quelques jours, le président du Stade Rennais, René Ruello, annonçait la couleur dans le dossier Paul-Georges Ntep. Et l'ailier de 24 ans a fait son choix !

Sous contrat avec le club breton jusqu'en juin prochain, Ntep a décidé de ne pas prolonger et va quitter les Rouge et Noir cet hiver. Annoncé comme l'une des priorités de recrutement de l'Olympique de Marseille, l'international français (2 sélections) devrait finalement prendre la direction de l'Allemagne afin de s'engager avec Wolfsburg. Le dossier n'est pas bouclé, mais il est en bonne voie.

Rennes et Wolfsburg avancent, Ntep a dit oui

D'après les informations du magazine allemand Kicker, confirmées par France Football, Rennes et Wolfsburg sont en négociations très avancées. Les discussions ont continué tard mardi soir et la formation allemande propose 5 millions d'euros, plus des bonus. Selon l'hebdomadaire français, l'offre est encore insuffisante et les dirigeants rennais réclament autour de 8,5 millions d'euros.

De son côté, Ntep s'est déjà entendu avec le VfL, affirme le journal local Wolfsburger Allgemeine Zeitung. Reste donc à attendre un accord entre les deux clubs sur le montant du transfert. Chose qui ne devrait pas trop traîner alors que Wolfsburg vient de récolter 42 millions avec le départ de Julian Draxler au PSG. Le Rennais est d'ailleurs attendu chez les Loups pour pallier le départ de l'international allemand.

