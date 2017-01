Arsenal revient de nulle part, Giroud en sauveur ! - Débrief et NOTES des joueurs (Bournemouth 3-3 Arsenal)

Arsenal revient de très loin en décrochant le nul à Bournemouth (3-3) ce mardi soir. Menés 3-0, les Gunners ont inscrit trois buts en fin de rencontre. Le Français Giroud a marqué le but égalisateur et délivré deux passes décisives.

Giroud a été décisif pour Arsenal !

Arsenal s'est fait très peur ! Après deux victoires consécutives, les Gunners ont concédé le nul à Bournemouth (3-3), à l'occasion de la 20e journée de Premier League, mais la défaite a longtemps semblé promise aux hommes d'Arsène Wenger, bousculés par des Cherries séduisants.

Arsenal démarre très mal...

Dès le début de la rencontre, Bournemouth bousculait la formation d'Arsène Wenger. Incapables d'approcher du but de Boruc, les Gunners subissaient les assauts adverses et finissaient par craquer sur un tir de Daniels, totalement oublié par la défense londonienne (1-0, 16e). Derrière, les Cherries enfonçaient le clou. Xhaka poussait Fraser dans le dos dans la surface et Callum ne laissait pas passer l'occasion de creuser l'écart sur penalty (2-0, 20e). Un début de match chaotique pour Arsenal !

Et pour ne rien arranger aux déboires des hommes de Wenger, Coquelin devait sortir à la demi-heure de jeu pour une blessure à la cuisse. Quand rien ne va... Derrière, les joueurs de Bournemouth continuaient de proposer du beau jeu et de semer la pagaille dans la défense londonienne. Du côté d'Arsenal, seul un bel enchaînement de Ramsey faisait passer un frisson dans les tribunes. C'était trop insuffisant pour espérer renverser la partie avec aucun tir cadré en 45 minutes.

Giroud impliqué sur les trois buts

Arsenal revenait avec de meilleures intentions après la pause. Les Gunners se montraient plus entreprenants offensivement et parvenaient enfin à enchaîner quelques beaux mouvements. Mais l'embellie ne durait qu'un petit quart d'heure. Sur une action rapide partie du gardien, Fraser corsait l'addition (3-0, 58e). Le match semblait alors plié... Mais les Londoniens se réveillaient finalement sur une tête plongeante de Sanchez (3-1, 71e) et une superbe volée de Pérez (3-2, 74e).

Derrière, les Gunners faisaient le siège de la surface adverse et multipliaient les opportunités face à une équipe réduite à dix après l'expulsion de Francis. Et c'est Giroud, déjà auteur de deux passes décisives, qui offrait le point du nul aux siens d'une tête en fin de rencontre (3-3, 90e+2). Incroyable ! Arsenal revient de très loin mais peut encore perdre du terrain sur Chelsea qui affronte Tottenham ce mercredi (21h).

La note du match : 9/10

Un super match ! Bournemouth a montré un visage séduisant dès l'entame de la rencontre pour bousculer une équipe d'Arsenal à l'agonie. Une domination concrétisée par deux buts d'avance à la mi-temps. Alors que les Cherries semblaient avoir le match en main en seconde période après un troisième but, les deux buts des Gunners ont totalement relancé le suspense en fin de rencontre, puis Giroud a égalise dans le temps additionnel ! Quel spectacle !

Les buts :

- Trouvé côté droit, Stanislas renverse le jeu sur Daniels, seul côté gauche, qui crochète Bellerin dans la surface et enchaine avec un tir du gauche entre Cech et son premier poteau (1-0, 16e).

- A l'angle gauche de la surface, Xhaka pousse Fraser dans le dos et l'arbitre désigne le point de penalty. Callum bat Cech d'un tir à ras de terre plein axe (2-0, 20e).

- Après une relance à la main de 30 mètres du gardien Boruc, l'action se termine par une ouverture côté gauche pour Fraser, qui bouge Bellerin afin de récupérer le ballon et pénètre dans la surface côté gauche. Son tir entre les jambes de Cech termine sa course dans le petit filet opposé (3-0, 58e).

- Sur un centre d'Oxlade-Chamberlain, Giroud détourne au second poteau pour Sanchez qui se jette et marque d'une tête plongeante (3-1, 71e).

- Sur une passe à l'entrée de la surface, Giroud dévie le ballon au-dessus de la défense pour Perez qui marque d'une sublime volée du gauche dans le petit filet opposé (3-2, 74e).

- Sur un centre côté droit, Giroud place sa tête au premier poteau et dévie le ballon à la base du poteau opposé (3-3, 90e+2).

Les NOTES des joueurs d'Arsenal

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Olivier Giroud (8,5/10)

Un but et deux passes décisives ! 48h après avoir brillé avec un but qui a fait le tour du monde, l'attaquant français a encore fait parler de lui ce soir en se montrant décisif sur les trois buts des Gunners. C'est sa réalisation de la tête qui permet à Arsenal de repartir avec un point inespéré. Décisif !

ARSENAL :

