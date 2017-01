Arsenal : le PSG et la Chine s'attaquent à Sanchez, la piste Reus prend de l'ampleur... Ça s'agite chez les Gunners !

Sous contrat jusqu'en juin 2018, Alexis Sanchez ne parvient pas à trouver un accord avec les dirigeants d'Arsenal pour une prolongation. Du coup, le Chilien ferait l'objet d'offres alléchantes. Afin de protéger ses arrières, le club londonien garderait lui un oeil attentif sur la situation de l'attaquant du Borussia Dortmund Marco Reus.

Alexis Sanchez quittera-t-il Arsenal ?

Voilà un casse-tête dont Arsenal se serait bien passé. En pleines négociations pour la prolongation des contrats d'Alexis Sanchez (28 ans) et de Mesüt Özil (28 ans), la direction des Gunners bute sur les velléités financières des deux éléments offensifs, très gourmands.

Si la situation de l'Allemand ne semble pas pressante, celle du Chilien inquiète de plus en plus à Londres. Et pour cause, l'entourage du joueur pousse fort afin d'obtenir la rallonge la plus juteuse possible.

Paris, l'Inter et la Chine sur Sanchez

A ce titre, Don Balon nous informe que le Sud-Américain, sous contrat jusqu'en juin 2018, aurait reçu trois offres alléchantes. Parmi celles-ci, une proposition du Paris Saint-Germain, bien supérieure à celle de la formation londonienne. En quête d'un renfort offensif en plus de l'arrivée imminente de Julian Draxler, le champion de France en titre souhaiterait réaliser un énorme coup en s'attachant les services de l'ancien Barcelonais.

Mais Paris ne serait pas seul puisque l'Inter Milan et la Chine, qui proposerait un salaire mirobolant à Sanchez, espèrent également attirer la star des Gunners dans leurs filets. Si cette information reste à prendre avec de grosses pincettes et ressemble à une rumeur lancée par des agents pour mettre la pression sur Arsenal, il parait évident que ces équipes ne laisseront pas une telle occasion leur passer sous le nez.

Reus pour remplacer Sanchez ?

Reste que pour Arsenal, le problème demeure entier. Sanchez acceptera-t-il une proposition qu'il ne juge pas à la hauteur de ses prétentions ? Difficile d'y croire et un effort devra être effectué, par les deux parties, pour trouver un terrain d'entente. Afin d'assurer ses arrières, le vice-champion d'Angleterre pourrait préparer le terrain et s'attaquer à l'excellent Marco Reus (27 ans) selon les tabloïds britanniques.

Souvent blessé avec le Borussia Dortmund, l'Allemand plait énormément aux Cannoniers, qui pourraient en faire le successeur de Sanchez du côté de l'Emirates Stadium. Mais là encore, il faudra faire avec des concurrents sérieux puisque le FC Barcelone et Liverpool, où officie un certain Jürgen Klopp, restent aux aguets pour l'attaquant. Les prochaines semaines s'annoncent palpitantes du côté de Londres !

