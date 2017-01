Chelsea : 58 M€ refusés, une offre de 94 M€ à venir ? La Chine s'attaque à Diego Costa !

Recalé par Chelsea malgré une offre de 58 millions d'euros pour l'attaquant Diego Costa, le Tianjin Quanjian compterait revenir à la charge avec une proposition avoisinant les 94 M€ ! Mais on voit mal les Blues céder leur buteur, qui devrait bientôt prolonger.

Le Tianjin Quanjian ne lâche pas Diego Costa !

«Il y a beaucoup d'argent qui est investi pour créer une grande puissance. Est-ce que ce sera un problème pour la Premier League dans le futur ? Ça pourrait en devenir un.» La semaine dernière, l'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, commençait à s'inquiéter de la toute-puissance financière des clubs chinois.

Cet hiver, le Shanghai Shenhua a offert 38 millions d'euros annuels en salaire à l'attaquant Carlos Tevez, pendant que le Shanghai SIPG déboursait 60 M€ pour débaucher le milieu offensif Oscar à Chelsea.

Nouvel assaut de 94 M€ ?

Et les craintes du manager français pourraient rapidement se matérialiser. Après avoir recruté le remplaçant Oscar, la Chine vise encore plus haut et ne lâche pas les Blues pour leur buteur attitré, Diego Costa (28 ans) ! D'après le tabloïd The Sun Sport, le Tianjin Quanjian a proposé 58 millions d'euros en novembre pour l'actuel meilleur buteur de Premier League (14 réalisations), mais le club londonien a évidemment repoussé l'offre.

Pas de quoi refroidir les ardeurs du promu dans l'élite chinoise. Déjà célèbre pour avoir tenté d'attirer Lionel Messi et Ronaldinho la saison passée, la formation qui appartient au multimilliardaire chinois Shu Yuhui continue de travailler avec l'agent de l'international espagnol, Jorge Mendes. L'équipe entraînée par le champion du monde 2006 Fabio Cannavaro préparerait une nouvelle offre de près de 94 M€ afin de faire, espère-t-elle, plier Chelsea !

Jorge Mendes veut le jackpot !

Malgré cette proposition colossale et les 563 000 € de salaire hebdomadaire promis à Costa, on voit mal le leader de Premier League lâcher son indispensable buteur en pleine course au titre. Pas sûr non plus que le Brésilien de naissance, revenu à son top niveau cette saison, soit prêt à rejoindre un championnat exotique, surtout qu'une prolongation de son contrat, qui court jusqu'en juin 2019, agrémentée d'une belle revalorisation salariale, semble dans les tuyaux. Mendes tente-t-il de profiter de l'insatiable appétit des clubs chinois pour négocier un bail encore plus juteux à son protégé ? On peut le penser…

D'après vous, le Tianjin Quanjian a-t-il une chance de parvenir à ses fins ?