Manchester United : Mourinho félicite Martial... et le met en garde !

Auteur d'une belle prestation ponctuée d'un but décisif samedi face à Middlesbrough (2-1), l'ailier de Manchester United, Anthony Martial, a reçu les éloges de son coach, José Mourinho. Mais le technicien a aussi incité le Français à moins écouter son agent, qui avait ouvert la porte à un départ en prêt.

Mourinho a encore recadré Martial.

«Je pense qu'Anthony est très jeune. Les gens ont tendance à l'oublier. (…) Cette saison est plus compliquée. Il a besoin de temps pour s'améliorer.» En début de semaine, après avoir haussé le ton en novembre, l'entraîneur de Manchester United, José Mourinho, apportait son soutien à l'ailier Anthony Martial (21 ans), décevant cette saison et pas forcément toujours titulaire.

Samedi, le Special One a joint les actes à la parole en faisant débuter le Français contre Middlesbrough (2-1) en Premier League. Un choix payant puisque l'ancien Monégasque, intenable face à Boro, s'est totalement relancé au terme d'une belle prestation. Auteur de l'égalisation à la 85e, le Tricolore a été récompensé après avoir été mis en échec par le poteau, vu un penalty lui être refusé, tout comme le but de Zlatan Ibrahimovic sur lequel il était passeur décisif.

J. Mourinho - «Martial doit m'écouter et pas son agent»

«Il a un incroyable potentiel pour devenir un top joueur. Aujourd'hui il a joué, il a créé, il a marqué, s'est battu. Il a été très positif. Je sais qu'il a un grand talent», a lancé Mourinho en conférence de presse. Mais le Portugais a également recadré le joueur formé à l'Olympique Lyonnais, en l'incitant à prendre ses distances avec son agent, Philippe Lamboley, qui s'était montré réceptif dans la semaine à l'intérêt du FC Séville pour son poulain !

«Martial doit m'écouter et pas son agent», a taclé le Lusitanien. «Il doit m'écouter à chaque entraînement, à chaque retour que je lui fais pour qu'il progresse. Avec Martial, je lis tous les jours dans les journaux : "Martial va à Séville, Martial part en prêt, Martial n'est pas heureux." Il doit m'écouter.» Après cette prestation pleine de promesses et ponctuée par son 5e but de la saison toutes compétitions confondues, le natif de Massy devrait évidemment s'accrocher plus que jamais pour s'imposer chez les Red Devils.

