Transfert : un club chinois propose 300 M€ pour Ronaldo, et un salaire jamais vu !

L'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, a révélé qu'un club chinois avait proposé 300 millions d'euros pour l'attaquant du Real Madrid. Le Portugais se verrait également offrir un salaire annuel de 150 millions d'euros. Une proposition incroyable !

La Chine voulait s'offrir Ronaldo

La Chine est prête à toutes les folies pour faire venir de très bons joueurs dans son championnat. Ces derniers jours, le Shanghai SIPG a dépensé 61 millions d'euros pour Oscar (Chelsea), avec un salaire annuel de 23,9 M€, et le Shanghai Shenhua a déboursé 10 M€ pour Carlos Tevez (Boca Juniors), rémunéré 38 M€ par an. Des chiffres fous... Mais ce n'est rien comparé à ce qui est proposé à Cristiano Ronaldo.

D'après l'agent de l'attaquant portugais, Jorge Mendes, un club chinois a formulé une offre de 300 millions d'euros pour convaincre le Real Madrid ! Un transfert qui écraserait très nettement celui de Paul Pogba, transféré de la Juventus Turin à Manchester United pour 105 millions d'euros (+ 5 M€ de bonus). Mais ce n'est pas tout... Le célèbre représentant assure également que cette formation est disposée à lui offrir un salaire annuel de... 150 millions d'euros !

Ronaldo dit non

Des sommes à faire tourner la tête, mais pas celle de Ronaldo. En effet, Mendes a assuré que le quadruple Ballon d'Or n'est pas du tout intéressé par un départ vers l'Empire du Milieu. «L'argent ne fait pas tout, le Real Madrid est le club de sa vie» , a-t-il indiqué à Sky Sports Italia. Un choix logique puisque Ronaldo a récemment prolongé au Real Madrid jusqu'en 2021 et enchaîne toujours les grosses performances.

Prêt à évoluer encore plusieurs années au plus haut niveau en Europe, le Lusitanien n'a pour le moment aucun intérêt à rejoindre le championnat chinois. Même s'il doit pour cela faire une croix sur des sommes d'argent incroyables. Mais de ce côté-là, CR7 n'est pas malheureux non plus avec un salaire de 22,3 millions d'euros par an en Espagne.

