Transfert : Arsenal entre dans la danse pour Griezmann

Troisième du Ballon d'Or 2016, l'attaquant Antoine Griezmann a récemment prolongé avec l'Atletico Madrid jusqu'en juin 2021. Pourtant, l'international tricolore pourrait quitter la capitale espagnole bien avant le terme de son bail puisque le Bayern Munich, Manchester United et maintenant Arsenal poussent très fort.

Arsenal s'intéresse aussi à Griezmann.

Si l'Atletico Madrid pensait avoir du répit suite aux 9 matchs de rang sans marquer en Liga pour Antoine Griezmann (25 ans), c'est peine perdue. Et pour cause, l'international tricolore, classé troisième du Ballon d'Or 2016 derrière les indéboulonnables Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, garde toujours une énorme cote sur le marché des transferts.

En effet, le Bayern Munich et Manchester United ont fait du Français leur priorité pour le prochain mercato estival.

Arsenal met son grain de sel

Mais ces deux ogres du football européens ne sont pas les seuls à viser l'ancien joueur de la Real Sociedad. Alors que le Paris Saint-Germain est hors-jeu, en raison du refus de Griezmann d'évoluer en Ligue 1 pour le moment, Arsenal pourrait mettre son grain de sel dans ce dossier. Selon le média Squawka, le natif de Mâcon pourrait faire l'objet d'une offre des Gunners dans les mois à venir afin de renforcer leur secteur offensif. Mais à une condition bien précise.

L'importance du dossier Sanchez

Laquelle ? L'issue des discussions pour la négociation du contrat d'Alexis Sanchez. Lié à la formation londonienne jusqu'en juin 2018, le Chilien se montre très, très gourmand et ne laisse aucun répit à ses dirigeants, dont il espère qu'ils lui offriront la rallonge la plus juteuse possible. Si pour le moment, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties, l'idéal serait pour le vice-champion d'Angleterre de régler ce problème au plus vite.

Dans tous les cas, Arsène Wenger, qui négocie également son futur bail, entend bien avoir des garanties pour renouveler l'aventure à Londres. Et si le dossier de son meilleur buteur reste indécis, la promesse d'un recrutement cinq étoiles comme celui de Griezmann afin de prendre le relais du Sud-Américain apparaît comme un bon compromis. Mais pour cela, il va falloir y mettre le prix puisque l'Atletico demande au moins 100 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire du joueur. Arsenal est prévenu, recruter Griezmann ne sera pas une chose aisée !

