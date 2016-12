Wolsfburg : Draxler rejoint le PSG (officiel)

Comme pressenti depuis jeudi, Wolfsburg et le Paris Saint-Germain se sont mis d'accord pour le transfert de l'ailier Julian Draxler. Les Loups ont officialisé l'information ce samedi. Première recrue hivernale du PSG, l'Allemand débarque dans la capitale pour 4 ans et demi et un transfert estimé à au moins 36 millions d'euros plus 6 M€ de bonus éventuels.

Draxler va signer pour 4 ans et demi au PSG.

C'est Noël avec quelques heures d'avance pour les supporters du Paris Saint-Germain ! Comme annoncé depuis jeudi par la presse française et comme confirmé le lendemain par les médias allemands, Wolfsburg et le quadruple champion de France en titre sont tombés d'accord pour le transfert de l'ailier Julian Draxler (23 ans). La transaction a été officialisée ce samedi par les Loups !

«Julian Draxler quitte le VfL Wolfsburg pour rejoindre le Paris Saint-Germain, sous réserve de visite médicale. Le joueur de 23 ans signe un contrat de quatre ans et demi avec les champions de France, qualifiés en Ligue des Champions. Les deux clubs sont tombés d'accord sur les modalités du transfert», a indiqué l'actuel 13e de Bundesliga dans un communiqué.

Au moins 40 M€ dépensés

Le montant exact de la transaction n'a pas été dévoilé mais le PSG va dépenser plus de 40 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international allemand, brillant par moment mais surtout irrégulier. D'après L'Equipe, Paris a mis 36 M€ sur la table plus 6 M€ de bonus. Le média allemand Bild évoque quant à lui la somme de 40 M€, plus 8 M€ de bonus éventuels. Dans le détail, 4M€ reviendraient aux Loups si le club de la capitale remporte deux fois la Ligue 1 d'ici 2019 et autant s'il se qualifie en Ligue des Champions lors des deux prochaines saisons.

Draxler portera le numéro 23

Cette fourchette reste largement inférieure aux 65 M€ réclamés par l'écurie allemande il y a encore quelques mois. Mais la valeur du champion du monde 2014, qui avait la tête ailleurs depuis son départ avorté l'été dernier, a logiquement baissé à l'issue d'une première partie de saison décevante. Malgré cette mauvaise passe, le PSG n'a pas lésiné sur les moyens et devrait offrir un salaire confortable de 9 M€ annuels à sa recrue, ce qui la place déjà au niveau de Blaise Matuidi et Javier Pastore.

Avec ce recrutement, le club francilien relance la concurrence sur les ailes où Angel Di Maria a énormément déçu depuis le coup d'envoi de la saison. Côté parisien, la signature de Draxler devrait être officialisée le 1er janvier lorsque le mercato d'hiver ouvrira ses portes. En attendant, une photo où on apprend que l'ancien joueur de Schalke 04 portera le numéro 23 circule déjà outre-Rhin.

Draxler et Kluivert prennent la pose

Wolfsburg annonce le départ de Draxler

Quel est votre avis sur le transfert de Draxler au PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» …