Atletico : le frère de Griezmann charge Simeone « Par Damien Da Silva - Le 05/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans une période difficile, l'Atletico Madrid s'est arraché pour dominer La Corogne (1-0) samedi en Liga avec un but dans les derniers instants de la partie de Thomas. Suivant ce match sur le réseau social Twitter, le frère d'Antoine Griezmann (26 ans, 9 matchs et 2 buts en Liga cette saison), Théo, n'a pas hésité à critiquer l'entraîneur des Colchoneros Diego Simeone. "On avance de 40 mètres, on recule de 80 ! Une habitude, je ne comprends pas ! Antoine joue 6. J'ai l'impression de revivre le même match à chaque fois, c'est fou. Griezmann ne peut pas se créer d'occasion s'il n'a pas le ballon, je tiens à le dire", a fustigé le frère de l'international français. Même si les messages ont été supprimés par la suite, les critiques de Théo Griezmann font beaucoup parler en Espagne. Même si les messages ont été supprimés par la suite, les critiques de Théo Griezmann font beaucoup parler en Espagne.

