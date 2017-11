Rennes : Ruello démissionne ! (officiel) « Par Youcef Touaitia - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sur la sellette depuis de nombreuses semaines, René Ruello n'est plus le président du Stade Rennais. A l'issue de la victoire des Rouge et Noir contre Bordeaux (1-0), ce vendredi, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le désormais ex-dirigeant breton a annoncé sa démission. "Après le délire médiatique hallucinant de la mi-octobre, j'ai pris du repos et la décision de quitter mes fonctions à la présidence du club, malgré le soutien et les assurances de mon actionnariat, a précisé Ruello via un communiqué paru sur le site du club. Pour ne pas ajouter à la confusion et perturber l'équipe avant une série de quatre matchs très importants ces quinze derniers jours, j'ai différé cette annonce jusqu'au match de ce soir contre Bordeaux." Olivier Létang est pressenti pour lui succéder. Olivier Létang est pressenti pour lui succéder.

News lue par 5477 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+