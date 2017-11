OM : selon Rothen, c'est cuit pour Evra « Par Youcef Touaitia - Le 03/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Coupable d'un coup de pied sur un supporter avant la rencontre perdue par l'Olympique de Marseille face au Vitoria Guimaraes (0-1) ce jeudi en Ligue Europa (voir la vidéo d'hier à 21h35), le latéral gauche Patrice Evra (36 ans) s'apprête à vivre des jours très compliqués, lui qui a déjà vu sa cote de popularité chuter dans la cité phocéenne. Pour son ancien partenaire à Monaco, Jérôme Rothen, la fin de l'aventure marseillaise n'est plus très loin. "Le problème, c'est que les vidéos ne parlent pas pour Pat'. Quand tu vois les scènes, le carton rouge, plus la défaite de ce soir, c'est un ensemble de choses qui vont faire que c'est quasiment impossible selon moi, car je ne sais pas si ça peut s'arranger, encore plus dans le contexte marseillais, que Pat' recommence à jouer pour l'OM", a estimé le consultant sur les ondes de RMC. "Déjà, il va y avoir une sanction très lourde de la part de l'UEFA. Et puis après il y a l'atmosphère à Marseille. Tu sais la solidarité entre supporters. Même s'il y a des débiles qui passent leur temps à insulter, même un joueur qui n'est pas bien et que c'est contre leur club. Là, avec le coup de pied, la solidarité va exister et ça va être difficile pour lui", a terminé Rothen. On en saura plus très rapidement... "Déjà, il va y avoir une sanction très lourde de la part de l'UEFA. Et puis après il y a l'atmosphère à Marseille. Tu sais la solidarité entre supporters. Même s'il y a des débiles qui passent leur temps à insulter, même un joueur qui n'est pas bien et que c'est contre leur club. Là, avec le coup de pied, la solidarité va exister et ça va être difficile pour lui", a terminé Rothen. On en saura plus très rapidement...

News lue par 5727 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+