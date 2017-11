Real : Kane ? McManaman aurait préféré Mbappé « Par Youcef Touaitia - Le 02/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que la presse britannique assure que le Real Madrid cherche à recruter Harry Kane (24 ans, 13 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison), l'ancien joueur du club espagnol, Steve McManaman, aurait préféré voir Kylian Mbappé (18 ans, 11 matchs et 4 buts toutes compétitions avec Paris SG cette saison) débarquer du côté de la Maison Blanche. Problème, le motif avancé par le consultant anglais semble assez... déroutant. "J'aurais préféré que le Real Madrid se positionne sur un jeune joueur comme Kylian Mbappé. C'est beaucoup trop dur d'obtenir la signature de Kane. Son prix est complètement fou", a indiqué McManaman au micro de BT Sport. Rappelons que la somme de 250 millions d'euros est évoquée pour un transfert de Kane. Un prix "légèrement" supérieur aux 180 millions d'euros que le Paris Saint-Germain déboursera l'été prochain à Monaco pour son attaquant, deuxième joueur le plus onéreux de l'histoire. Rappelons que la somme de 250 millions d'euros est évoquée pour un transfert de Kane. Un prix "légèrement" supérieur aux 180 millions d'euros que le Paris Saint-Germain déboursera l'été prochain à Monaco pour son attaquant, deuxième joueur le plus onéreux de l'histoire.

