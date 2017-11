Real : une première depuis 9 ans... « Par Romain Lantheaume - Le 02/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans le dur en ce moment, le Real Madrid s'est un peu plus enfoncé dans la crise en s'inclinant 3-1 face à Tottenham ce mercredi à Wembley dans le groupe H de la Ligue des Champions. Signe que cette défaite représente un petit tremblement de terre, il faut remonter à novembre 2008 et à une déconvenue 0-2 contre la Juventus Turin pour trouver trace d'un revers de la Casa Blanca avec un tel écart en phase de groupes de la Ligue des Champions. Si la première place de la poule semble désormais compromise avec trois points de retard sur les Spurs et un bilan des confrontations directes défavorable, la qualification paraît néanmoins quasiment acquise pour Zinédine Zidane et sa bande qui comptent 5 points d'avance sur le Borussia Dortmund et l'APOEL Nicosie, 3es.

