Tottenham : Lloris donne de ses nouvelles « Par Romain Lantheaume - Le 02/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A nouveau auteur d’un grand match avec Tottenham ce mercredi face au Real Madrid (3-1) en Ligue des Champions, le gardien Hugo Lloris (30 ans, 4 matchs en Ldc cette saison) a activement contribué au succès des Spurs avec pas moins de 9 arrêts. Mais pour le Français, blessé sur un dégagement, la partie a failli s’arrêter à l’heure de jeu. Finalement, alors que sa doublure Michel Vorm était partie s’échauffer, l’ancien Niçois a tenu sa place jusqu’au bout et avec brio. "On ne va pas en parler dans l’urgence. On va plutôt savourer la victoire. Mais oui, j’ai ressenti quelque chose et on va voir avec le staff médical tranquillement ce qu’il en est", a précisé le Tricolore au micro de beIN Sports. Alors qu’il doit publier sa liste ce jeudi pour les matchs amicaux face au Pays de Galles (10 novembre) et l'Allemagne (14 novembre), le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps suivra les nouvelles en provenance de Londres avec attention. Alors qu’il doit publier sa liste ce jeudi pour les matchs amicaux face au Pays de Galles (10 novembre) et l'Allemagne (14 novembre), le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps suivra les nouvelles en provenance de Londres avec attention.

News lue par 2167 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+