Naples : Ghoulam, la grosse tuile ?

Naples : Ghoulam, la grosse tuil e ? « Par Youcef Touaitia - Le 01/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très mauvaise nouvelle en perspective pour Naples. Alors qu'il enchaîne depuis plusieurs semaines des performances de très grande qualité, Faouzi Ghoulam (26 ans, 17 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) pourrait ne plus rejouer cette saison. Et pour cause, le latéral gauche, sorti à la 31e minute face à Manchester City (2-4), ce mercredi soir, lors de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, souffrirait d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, rapportent les médias italiens. Alors que le verdict final sera prononcé ce jeudi, Maurizio Sarri pourrait donc perdre un des tauliers de sa défense. Les Partenopei, qui luttent pour le titre en Serie A, n'ont vraiment pas besoin de ça... Alors que le verdict final sera prononcé ce jeudi, Maurizio Sarri pourrait donc perdre un des tauliers de sa défense. Les Partenopei, qui luttent pour le titre en Serie A, n'ont vraiment pas besoin de ça...

