Dortmund : Bosz ne mâche pas ses mots

Accroché par l'APOEL Nicosie (1-1), ce mercredi soir, lors de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund est au fond du trou. Dernier de son groupe avec seulement deux unités, le club allemand sait qu'il lui sera impossible de se qualifier pour les 8es de finale. Un constat qui attriste Peter Bosz, fataliste à l'issue de la partie.

"Je comprends la déception des joueurs. On se doit de gagner contre un adversaire comme celui-là, et on ne l'a pas fait. Au début, c'était très dur, mais nous avons ouvert le score, et là, il faut marquer le deuxième but. Eux, la première fois qu'ils s'approchent de notre but, ils marquent. Derrière, nous avons beaucoup d'occasions et nous ne les mettons pas au fond", a analysé l'entraîneur néerlandais en conférence de presse.

Désormais, Dortmund devra tout faire pour accrocher la 3e place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa, car le Real Madrid, 2e avec 5 unités d'avance, est beaucoup trop loin à deux journées de la fin du premier tour.