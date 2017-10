Lens : le clan Douchez a une autre version « Par Eric Bethsy - Le 28/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Placé en garde à vue jeudi matin, Nicolas Douchez est accusé de violences sur une jeune femme que la police aurait retrouvée en sang. Ce sont du moins les premières informations qui ont circulé. Car selon l’avocate du gardien de Lens, Me Caroline Toby, l’ancien Parisien s’est simplement disputé avec une amie, et non avec sa compagne. "Il y a eu des constatations policières, une enquête et une confrontation à l'issue desquelles aucune blessure, aucune trace de sang, de coups, n'ont été constatées. Il était avec une amie, il y a eu une engueulade, il y a eu des mots, peut-être forts, qui ont fait qu'un voisin a probablement appelé les services de police. Et puis voilà", a expliqué l’avocate. La garde à vue de Douchez a donc pris fin vendredi après-midi, en attendant le procès prévu en février prochain. D’ici là, le portier du RCL est placé sous contrôle judiciaire et a interdiction de contacter la jeune femme qui n’aurait pas porté plainte. A noter que l’accusé envisage de "saisir la justice" pour dénoncer ces "allégations mensongères et profondément choquantes." La garde à vue de Douchez a donc pris fin vendredi après-midi, en attendant le procès prévu en février prochain. D’ici là, le portier du RCL est placé sous contrôle judiciaire et a interdiction de contacter la jeune femme qui n’aurait pas porté plainte. A noter que l’accusé envisage de "saisir la justice" pour dénoncer ces "allégations mensongères et profondément choquantes."

