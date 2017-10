OM : Njie n'a pas encore oublié Paris... « Par Damien Da Silva - Le 27/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Présent devant les médias ce vendredi, l'attaquant de l'Olympique de Marseille Clinton Njie (24 ans, 8 matchs et 5 buts en L1 cette saison) s'est confié sur son état d'esprit avant d'affronter Lille dimanche (21h sur Canal +) en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Et le Camerounais n'a pas encore digéré le nul concédé face au Paris Saint-Germain (2-2) dimanche dernier. "Le match contre Paris, ce n'est pas totalement parti, on l'a encore un peu dans la tête. On a perdu deux points. Mais on a fait beaucoup de choses positives, donc il faut les garder pour dimanche. (...) Cela serait une faute professionnelle de ne pas être à 100% à Lille, il faut y aller à fond", a commenté le buteur phocéen. Après une performance intéressante contre le PSG, l'OM sera attendu au tournant face au LOSC. Après une performance intéressante contre le PSG, l'OM sera attendu au tournant face au LOSC.

