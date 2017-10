Bordeaux : Gourvennec a mis une "cartouche"

Surpris par Amiens (0-1) samedi dernier, Bordeaux reste sur une série de trois matchs sans victoire en Ligue 1 après un bon début de saison. Pour remobiliser les troupes, l’entraîneur aquitain Jocelyn Gourvennec a tenu un discours musclé cette semaine.

"On a fauté, on n'a pas été au niveau, ce n'est pas acceptable. (…) J’ai mis une cartouche aux joueurs, a lancé le technicien en conférence de presse. Mais une fois que c’est dit, il faut se remettre dans le travail. On a repris les bases, à savoir repartir sur plus de densité sur le plan défensif, un bloc beaucoup plus compact parce que ça part toujours de là. On a été battu là-dessus, il faut retrouver beaucoup plus de densité. Il faut se 'refocaliser' sur la récupération de balle pour que derrière ce soit mieux et plus fluide."

Le message est-il passé ? Réponse samedi (17h) avec la réception de l’AS Monaco en championnat.