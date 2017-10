FIFA : Giroud, le plus beau but !

A l'occasion de la cérémonie The Best, l'attaquant d'Arsenal Olivier Giroud a reçu le prix Puskas, soit le trophée du plus beau but de l'année 2017 ! Le Français a été plébiscité pour son coup du scorpion face à Crystal Palace (2-0) le 1er janvier dernier. Une récompense méritée.

Le but de Giroud

FIFA Puskas Award winner 2017: @_OlivierGiroud_ 👏👏👏



Congratulations Oli, we're all proud of you 🙌 #TheBest#NaNaNaNaa 🦂👑 pic.twitter.com/JZfuTf9NOC — Arsenal FC (@Arsenal) 23 octobre 2017